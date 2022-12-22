Штормовой гость. Глубокий циклон несет с собой осадки, сильный ветер и прочие «сюрпризы»

Островные синоптики, постоянно мониторящие атмосферные явления, в том числе и из космоса, предупредили о приближении глубокого циклона со стороны Японского моря. Эта гигантская атмосферная воронка, по предварительным данным, нанесет особенно сильный удар по южным Курилам и восточному побережью юга Сахалина. Подробности сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы.

Проявления циклона будут особенно ощутимы в таких районах, как Корсаковский, Анивский, Долинский, Макаровский. Достанется и Южно-Сахалинску. В муниципалитеты заблаговременно направлено штормовое предупреждение. Днем 23 и ночью 24 декабря ожидаются сильные (до 19 мм) и очень сильные (более 20 мм за 12 часов) осадки в виде мокрого снега.

В «ассортименте» также метель, ветер с порывами до 20 – 25 метров в секунду при температуре воздуха 2 – 3 градуса со знаком минус. При таких условиях неизбежно будут возникать гололедные явления. В Южно-Курильском районе ветер прогнозируется сильнее, 25 – 30 метров секунду, с порывами ураганных значений – до 35 метров в секунду.

В предстоящую субботу на юге острова ночью поштормит, днем, по мере продвижения циклона в Тихий океан, погода постепенно начнет улучшаться, ветер будет стихать, осадков станет меньше. В воскресенье все должно прийти в норму.

В Южно-Сахалинске среднемесячная норма осадков для декабря составляет 71 мм. До прихода этого циклона выпала лишь половина от нормы, так что декабрь просто «добирает», компенсирует недостачу.

Чуть раньше снежная стихия нагрянула к соседям: на юге Приморья другой циклон «бросил якорь» на несколько дней и навалил снега сверх всяких норм. В Сахалингидромете уточнили, что среднемесячная норма Приморья меньше сахалинской. На островную область материковский циклон существенного влияния не оказал.

Владимир СЛАВИН.