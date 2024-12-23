Штрафы с камер видеонаблюдения выписывали с нарушениями

До поры до времени новую камеру наблюдения на южно-сахалинской дороге мало кто замечал. А потом она стала камнем преткновения. По поступающим с неё данным административная комиссия начала выписывать штрафы за нарушения. Оказалось, эти санкции были незаконными – такой вердикт вынес суд. Как подобное могло получиться?

Камеру под названием «Страж» установила мэрия областного центра в августе нынешнего года на выезде из Южно-Сахалинска в Корсаков, вблизи бывшего поста ГИБДД.

В её поле зрения стали попадать автомобили, перевозящие сыпучий груз без покрытия, который летит на дорогу и обочины. Это расценили как нарушение Правил благоустройства Южно-Сахалинска, основанных на Законе области об административных правонарушениях. В адрес нескольких предпринимателей, владеющих автотранспортом, который попал во «всевидящее око», отправили штрафы. Но они с ними не согласились. Тут выяснились интересные нюансы.

Как рассказал председатель общественного совета при областном управлении МВД Денис Адылов, камеры «Страж» (они выпущены в Воронеже) согласно инструкции могут в автоматическом режиме фиксировать только нарушение правил остановки и стоянки.

– Однако перевозка грузов без тента на «Страже» не фиксируется в автоматическом режиме, – поясняет Адылов. – Просто все снимки потока транспорта поступают в базу, их просматривают и, уже увидев машину без тента, устанавливают её владельца и уведомляют о начисленном штрафе. За время работы камеры «Страж» было начислено шесть штрафов для предпринимателей по 35 тыс. рублей каждый. На уведомлении было написано, что снимки сделаны в автоматическом режиме. Это надо понимать так, что система из всех фотографий отобрала только те, где заложенный в неё алгоритм выявил нарушение. На самом деле всё по-другому. То есть пренебрежение Правилами благоустройства (перевозка сыпучих грузов без тента) выявлено в ручном режиме. Это существенный нюанс, меняющий дело.

Ещё один момент – за подобные нарушения (перевозка сыпучих грузов без тента) федеральный КоАП предусматривает штраф в 500 рублей. А здесь – многократно больше. Причём для предпринимателей, юрлиц он составляет от 35 тыс. до 150 тыс. рублей.

По мнению Дениса Адылова, тут вольно или невольно произошла подмена юридических понятий. Административная комиссия увидела в перевозке сыпучего груза без тента нарушение Правил благоустройства. Но груз сыплется на дорогу, а она не является элементом благоустройства.

Всё это вкупе с остальными тонкостями стало основанием для отмены судом Южно-Сахалинска пяти из шести наложенных штрафов. Решение пока в законную силу не вступило, но важнее другое. Проблема-то остаётся.

Справедливости ради надо сказать – власти стремятся к порядку. Хотят, чтобы город был чище. Чтобы его не засорял в том числе и летящий с автомобилей песок, щебень и прочие сыпучие грузы. Но очевидно, выбран не тот инструмент.

– Я сам наблюдал, – говорит Денис Адылов, – кузов автомобиля накрыт, а содержимое всё равно просыпается на дорогу. Если это зафиксирует камера, то не будет считаться нарушением, ведь тент присутствует. По моему мнению, назрела необходимость разработать единый стандарт по перевозкам сыпучих грузов на автотранспорте. Он может включать в себя одинаковые требования к тентам и прочим способам защиты от рассыпания и пыли. Тогда будет борьба с причинами, а не со следствиями проблемы.

Евгений АВЕРИН.