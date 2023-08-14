Штурм поста. Героические события военного августа воссоздали на Сахалине

В селе Рощино Смирныховского района провели масштабную военно-историческую реконструкцию боя за освобождение острова в 1945 году.

Чтобы воссоздать события героического прошлого, задействовали более полусотни человек из Сахалинской области, а также Приморского и Хабаровского краев.

Зрителями стали сотни жителей и гостей островной области, в том числе участники патриотического направления Всероссийского молодежного форума «ОстроVа», который вошел в платформу Росмолодежь.События, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Штурм полицейского поста Хандаса 11 – 12 августа 1945 года – это одно из важнейших героических сражений за освобождение Южного Сахалина.

Тогда Красная Армия, перейдя границу на 50-й параллели, столкнулась с первым укрепленным пунктом на своем пути. Пост был обнесен высоким земляным валом, где через каждые пять метров располагались бойницы, а с северной части – два пятиамбразурных дота, колючая проволока, противотанковый ров и бурная река.

Двое суток советские бойцы штурмовали практически неприступный японский укрепрайон. Солдаты и офицеры проявили небывалое мужество, смогли сломить сопротивление противника и взять этот пост.

Зрелищную реконструкцию максимально приблизили к реальным событиям. В бою использовали обмундирование и вооружение рабоче-крестьянской Красной Армии и Японской императорской армии, предметы быта и амуницию солдат. Задействовали охолощенные образцы вооружения, способные стрелять свето-звуковыми патронами. Это знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японская винтовка Арисака. Также зрители увидели противотанковые образцы вооружения и пиротехнические средства.

– Была проделана огромная работа, чтобы восстановить героические события 1945 года. Все это важный вклад в сохранение памяти об освобождении Южного Сахалина и Курильских островов, о подвиге нашего народа. О тех, кто отдавал жизнь за островную землю. Мы победили тогда и победим сейчас. Так же, как наши деды и прадеды во время Великой Отечественной и Второй мировой войны, – сказал губернатор Валерий Лимаренко, прибывший в Смирныховский район.

Военно-историческая реконструкция в Смирныховском районе проводится четвертый год подряд при финансовой поддержке правительства Сахалинской области. Организатором выступает региональное отделение «Поискового движения России». Как отметил его руководитель Артем Бандура, в этом году впервые реконструкцию провели в дату штурма поста Хандаса, в прежние годы событие было приурочено к Дню окончания Второй мировой войны и освобождения Сахалина и Курильских островов.