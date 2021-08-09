Штурм поста Хандаса. Военно-историческая реконструкция

Историческая реконструкция событий августа 1945 года пройдет в селе Рощино Смирныховского района. Она состоится на Сахалине во второй раз в рамках Всероссийского форума «ОстроVа».



Участники реконструкции «Штурм полицейского поста Хандаса» в районе реки Борисовки Смирныховского района, в те времена ее называли Хандаса-гава, повторят реальный бой за освобождение Южного Сахалина. В событии поучаствует около 40 жителей островного региона, а также Приморского и Хабаровского краев.



Реконструкция пройдет 14 августа. Начало в 14.00. Посетить ее могут все желающие.

Аксана НАУМЕНКО.