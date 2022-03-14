Штурман Галина. На Сахалине жила удивительная женщина, ставшая в Великую Отечественную войну Героем Советского Союза

Речь о Галине Джунковской. Она ушла на фронт в первые месяцы войны и стала военным летчиком. Ее успехам в небе могли позавидовать и мужчины. После разгрома врага она проходила военную службу на острове.

Оценив боевой опыт, ее поставили штурманом 107-й отдельной авиационной эскадрильи связи 10-й воздушной армии. С 1947 года Галина Ивановна стала заместителем старшего штурмана по радионавигации авиационного соединения, которое дислоцировалось в селе Леонидово. Полное его название – 326-я Тарнопольскя ордена Кутузова 2-й степени тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, она входила в состав 16-го бомбардировочного авиационного корпуса дальней авиации.

В наших краях Джунковская служила до 1949 года, потом уволилась в запас и уехала к себе на родину, под Киев. Она особо не любила распространяться о своих военных заслугах. Хотя на войну пошла практически сразу, в 1941-м, когда ей не исполнилось еще и 20 лет…. Прошла обучение на штурмана при Энгельсской военной авиационной школе летчиков в Саратовской области.

Свою боевую биографию в небе она начала с декабря 1942 года. Воевала в составе 587-го (затем 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка имени Героя Советского Союза М. Расковой). Летала на пикирующем бомбардировщике Пе-2 уничтожать объекты немецкой инфраструктуры, поддерживать наступление наших войск.

Принимала участие в боях на Северо-Кавказском и Западном фронтах.

К декабрю 1944 года штурман Галина Джунковская совершила 62 боевых вылета, в 5 воздушных боях в составе группы сбила 2 самолета противника. 18 августа 1945 года ей присвоили звание Героя Советского Союза.

Через год (возможно, к годовщине присвоения высокого звания) о ней появилась заметка под названием «Большая жизнь» в областной газете «Красное знамя».

«Тихий августовский вечер. В энском авиационном городке (называть точное место дислокации военных объектов тогда не разрешалось. – Авт.) кончился трудовой день. Ярко зажглись огни гарнизонного дома офицеров. Чуть поодаль, в темноте вырисовываются очертания полуразрушенных зданий, напоминающих о том, что здесь, на этом месте в незабываемые августовские дни 1945 года шли бои с противником за нашу землю – Южный Сахалин.

И как бы наглядным напоминанием об этих сражениях стоят три памятника героям, павшим за честь и свободу своей родины. По улице идут с аэродрома летчики и штурманы. Впереди них настоящей солдатской походкой шагает девушка в синем комбинезоне. На планшетке, которую она держит в руке, начерчены маршруты полетов».

Память о такой мужественной женщине так и затерялась бы в архивных документах и послужных карточках. Но их сделали достоянием всех островитян наши краеведы Николай Вишневский и Ирина Шашкова. Они смогли собрать сведения обо всех Героях Советского Союза и кавалерах орденов Славы трех степеней, в послевоенное время живших или проходивших военную службу на Сахалине и Курилах.

Нашли упоминание о Джунковской в вышедшем в 60-е годы сборнике «В небе фронтовом». Командир экипажа М. Долина рассказала об одном эпизоде, который наглядно высветил боевой характер девушки. В критической ситуации она не растерялась, проявила мужество и смекалку. На самолете подбили мотор, он горел, заканчивались патроны в пулемете сидевшего в задней кабине штурмана Джунковской.

«Истребитель противника нагнал нас и подошел слева вплотную, – вспоминала летчица. – Было отчетливо видно лицо летчика. Он поднял руку и сначала показал один, потом два пальца. Только потом мне объяснили, что это был вопрос: «Как тебя сбить: за одну атаку или за две?». Тут же я почувствовала удар по самолету. Теперь горели оба мотора. Галя Джунковская, не раздумывая, начала отстреливаться сигнальными ракетами. Противник был ошеломлен «новым огневым средством» и уже не решался больше к нам подходить вплотную. Еще несколько выстрелов, и истребители противника отстали».

Память о Джунковской, как и о других людях, живших в разное время у нас на островах, наши краеведы увековечили в книге «Чтобы помнить».

После окончания военной службы в звании майора Галина Ивановна стала учиться дальше. В 1951 году окончила Кировоградский педагогический институт, работала в школе учителем английского языка. С 1967 года жила в Москве, входила в состав международной комиссии Советского комитета ветеранов войны.

Ушла из жизни в 1985 году в возрасте 63 лет.

Среди ее наград – ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, два ордена Красной Звезды, медали. А еще она запомнилась своей скромностью. И тем, что не кичилась своими заслугами и наградами, как и многие из поколения победителей.

Владимир ПАВЛОВ.