Штурмана сахалинского траулера будут судить в Японии

Третий помощник капитана траулера «Амур» компании «Амурское» Павел Добрянский содержится в японской камере предварительного заключения.

26 мая в 23 километрах от берега острова Хоккайдо сахалинский «Амур» столкнулся с японской шхуной «Хокко-мару — 8».Трое японских рыбаков погибли. В этот момент вахту на мостике траулера нес штурман Добрянский.

Как сообщает ТАСС, российского рыбака обвиняют в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. По японскому законодательству, это преступление предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около 9 тыс. долларов по текущему курсу).

Как отметили в генконсульстве РФ, информации о конкретных сроках начала судебного процесса в отношении Добрянского пока нет.

Сотрудники дипломатического представительства регулярно поддерживают связь с его адвокатом.

Капитана японской шхуны 63-летнего Тэруёси Ёсиока тоже обвиняют в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель людей. Сегодня дело в отношении его уже начал рассматривать окружной суд города Асахикава.

По данным Киодо, в ходе первого заседания капитан «Хокко-мару — 8» признал свою вину. В частности, было указано, что он поздно проверил радар судна. Это и стало одной из причин столкновения. Но пока не ясно, какую меру пресечения изберет в отношении него суд.