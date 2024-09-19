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Сибирский шелкопряд угрожает сахалинским лесам

Его обнаружили на юге Сахалина. Сейчас карантинная фитосанитарная зона составляет 7 681,4 га. Она находится на земельном участке в Корсакове и землях лесного фонда Корсаковского лесничества. Пока действуют ограничения на эти территории, запускается программа по локализации сибирского шелкопряда и полной ликвидации популяции.

Как отмечают в Приморском управлении Россельхознадзора, этот опасный вредитель хвойных лесов Сибири и Дальнего Востока на территории островного региона выявлен впервые. При массовом размножении он может поражать миллионы гектаров.

Но есть сведения, что сибирский шелкопряд уже был на Сахалине во времена Карафуто. Японцы даже устанавливали ему памятник в Тоёхаре в районе городского парка, но к нашему времени он не сохранился. В начале 1920-х сибирский шелкопряд охватил на острове площадь 220 тыс. га. Уничтожили вредителя его естественные враги. Как будет на этот раз, покажет время.

Наталья ДЕСЯТОВА.

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