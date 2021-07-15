Сила идей Лихачева. Знай наших!

Выпускнице южно-сахалинской гимназии ¹ 2 Олесе Ра­зиной выпал счастливый шанс – она досрочно стала студенткой Санкт-Петербургского гуманитарного университета проф­союзов.

Такое преимущество при поступлении ей дала победа на международном конкурсе творческих работ имени академика Лихачева. В свое время Дмитрий Сергеевич был почетным доктором этого университета. В память о выдающейся личности здесь ежегодно проводят международные конкурсы «Идеи Д. С. Лихачева и современность» и таким образом приобщают молодежь к научному и культурному наследию академика.

К организации таких форумов причастны также Российская академия наук и Конгресс петербургской интеллигенции.

Жюри из историков, литературоведов, ученых, писателей и журналистов обычно рассматривает более 500 творческих работ школьников из России и стран ближнего зарубежья. Оно оценивает, как учащиеся и студенты, выбрав понравившуюся цитату академика, осмысливают ее суть, анализируют современную жизнь в свете исторических событий.

Внимание Олеси Разиной привлекло такое изречение Лихачева: «В целом забота о специальности и ее углублении – совсем неплохое правило жизни. Тем более что в России слишком много непрофессионалов берется не за свое дело». Школьница нашла тому подтверждение на примере нескольких исторических личностей и литературных героев из произведений отечественных писателей. Вывод, к которому она пришла: каждый человек должен стремиться найти свое место и в профессии, и в жизни.

Непрофессионализм и халатное отношение к своим обязанностям опасны для общества.

Творческая работа Олеси Разиной была написана искренне и убедительно, ведь и сама она – на пороге профессионального выбора. Награда дипломантке международного конкурса пришла на остров, когда на руках у нее уже был авиабилет в Санкт-Петербург. Сегодня с этим событием первокурсницу поздравят в городском департаменте образования.

Людмила НИКОЛАЕВА.