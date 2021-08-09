Сила традиций. Книга и выставка о знаниях нивхского народа

В эти дни посетители литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» постигают «Силу традиций». Здесь открылась одноименная выставка, посвященная традиционным знаниям нивхского народа.

Экспозиция приурочена к презентации книги «Сила традиций», выпущенной компанией «Сахалин Энерджи» на русском, нивхском и английском языках на основе заметок жительницы села Чир-Унвд Тымовского района, старейшины нивхского рода Койвонгун («Лиственница») Ефросиньи Шкалыгиной.

В книге отражены богатые знания островных этносов о растительном мире Сахалина – с прошлого до настоящего времени.

Знания об этой важнейшей части исконной культуры своего народа Ефросинья Шкалыгина получила от мамы, знаменитой сказительницы и рукодельницы Татьяны Улита. И сейчас охотно делится ими со всеми, кому небезразлично наследие коренных этносов Сахалина.

– Я полюбила лес с самого раннего детства, поскольку сопровождала маму каждый раз, когда она собиралась за грибами, ягодами или цветами, – рассказала автор книги. – Помню, что каждое собранное растение она называла сильным лекарством – таких дома у нее всегда был полный кисет, на любые случаи жизни. Рецептов слышала много, поэтому со временем начала их записывать. В книгу вошли, например, те записи, которые сделаны мной еще в 50-х годах прошлого века.

На выставке представлены страницы из книги с авторскими зарисовками о лекарственных дикоросах с советами об их использовании в лечении или для обрядов: шиповник, брусника, осина, бузина, боярка, черемуха, голубика, княженика, багульник, черемша, таволга, береза, морошка…

Так, ягоды можжевельника сушили, мяли до состояния порошка. При внутренних болях принимали на кончике ложки. Свежие веточки можжевельника вешали по углам помещения для отпугивания злых духов. Это помогало также от сглаза, болезней, неприятностей. Дымом от его веток окуривали больных, помещение.

Шикшу использовали как лекарство при отравлениях и желудочных болях. Ягоду ели или пили отвар по утрам на голодный желудок.

Изучением роли растений в жизни нивхов, уильта, эвенков, айнов в разное время занимались ученые Ф. Августович, М. Добротворский, Б. Пилсудский, А. Крейнович, Ф. Шмидт, Т. Роон и другие. Тысячелетиями народы Сахалина формировали знания о свойствах растений, об их отличиях, о пользе или вреде, о возможностях применения. Свои умения и навыки, основанные на наблюдениях и жизненном опыте, передавали из поколения в поколение.

Вклад в это внесла и Ефросинья Шкалыгина. Именно ее уникальные дневниковые записи вдохновили музейных работников на создание выставки. Здесь представлены предметы из фондов литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Поронайского, Тымовского и Охинского краеведческих музеев. Все предметы связаны с тематикой экспозиции.

Гербарий лекарственных растений, собранный жительницей села Чир-Унвд Г. Вогзыбиной, содержит описание растений, от каких болезней и как применяются.

Туески, лукошко, корзина, корытце и другие предметы быта изготовлены из растительных материалов и использовались в качестве посуды и емкостей для сбора ягод, грибов.

Зрители увидят макеты жилищ северных народов, национальную одежду (от варежек до халатов и праздничных комплектов).

Много сувенирной продукции, подвесок с нивхскими орнаментами и других украшений.

Обращают на себя внимание сумочки и другие принадлежности из рыбьей кожи, обереги, декоративные панно и коврики в национальном стиле, образцы нивхских узоров.

Дополнительный раздел – это книги, в которых упоминаются растения: одна из глав «Острова Сахалин» на русском и уильтинском языках, «Фольклор сахалинских нивхов» и «Фольклор сахалинских айнов» Бронислава Пилсудского, «Эпос сахалинских нивхов», «Сказки Сахалина», «Легенды народа уильта».

На выставке проходят интерактивные занятия. Желающие могут научиться художественной росписи рыбьей кожи, вырезанию нивхского орнамента, плетению панно в технике макраме. Проводят занятия известные сахалинские мастера Валерия Осипова, Федор Мыгун, Людмила Паскит, Ольга Садинова и другие. Для любознательных предусмотрены лекция и экскурсия в ботанический сад с элементами викторины. На занятия нужно записываться заранее по тел. (4242) 43-65-09.

Выставку можно посетить до 6 сентября.

Людмила БЕРКОВИЧ.