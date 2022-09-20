Сила традиций. Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера

Лучшей региональной экспозицией была признана «Сила традиций», созданная остров­ными мастерами. Итогом выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2022» стали также шесть специальных призов, одно первое место, четыре вторых и одно третье. Масштабное мероприятие прошло с 14 по 18 сентября в Москве и собрало представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25-ти регионов России.

Островную делегацию представили лучшие мастера декоративно-прикладного творчества из разных районов, народный национальный нивхский ансамбль «Ари ла миф» («Земля северного ветра») из Ноглик и победители региональной детско-юношеской конференции на языках коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и Дальнего Востока «Родная речь».

Конкуренция была серьезная, участники делились секретами мастерства с москвичами и гостями столицы несколько дней. При этом посетители стенда могли не просто посмотреть экспонаты, но и в интерактивном режиме под руководством мастеров погрузиться в процесс изготовления изделий ручной работы.

Юрий Левкун и Федор Мыгун учили гостей резьбе по дереву в мастер-классе «Магия дерева». Виктория Азизмамадова и Елена Очан показали азы вышивания бисером во время «Мелодии бисера». Альбина Мыгун и Наталья Кельман продемонстрировали традиционную вышивку «Айс тиф» («Золотой стежок»). Ольга Резник поделилась секретами изготовления изделий из необычного материала, вырезая «ожившие» силуэты на рыбьей коже.

– Я со школьной скамьи увлекаюсь художественным творчеством – декоративной вышивкой и вышивкой бисером, которым занимались мои предки. Попыталась передать красоту цветовой гаммы, личность автора, который приложил свою руку. Ведь то, что мы делаем, мы делаем с душой и любовью, – поделилась представительница малочисленного народа уильта Виктория Азизмамадова.

Сахалинцы не уступали делегациям из других северных регионов России и в гастрономическом состязании. Участники делегации Елена Очан и Ольга Резник приготовили и угостили гостей экспозиции вкусными и весьма необычными блюдами: муви, приготовленным по традиционным рецептам, и уникальным чайным сбором.

По итогам нескольких дней конкурсов и состязаний, в рамках XVII международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2022» конкурсная комиссия, а самое главное – посетители выставки, по достоинству оценили уникальность культуры коренных этносов Сахалинской области, и пальма первенства во многих программах была по праву отдана именно сахалинцам.

Главной победой стал Гран-при выставки, врученный стенду Сахалинской области. Специальными дипломами «За сохранение национальных традиций» конкурса «Лучшее произведение национального народного творчества» каждый в своей номинации отмечены Вадим Левкун, Елена Очан, Ольга Резник, Юлия Хевкина и Александра Бахтина.

Альбина Мыгун заняла первое место в номинации «Изделия сувенирного промысла». Евгения Окава заняла второе место в номинации «Текстиль, войлок, вышивка». В номинации «Национальный костюм из текстиля» второе место заняла Надежда Джаббарова. Юрий Левкун занял второе место в номинации «Возрождение утраченных традиций», а Вадим Левкун – третье место в номинации «Национальные музыкальные инструменты».

Отметим, «Сокровища Севера» – ежегодное традиционное и масштабное мероприятие, играющее важнейшую роль в жизни коренных народов России. Тематические разделы выставки дают возможность многочисленным делегациям представить свои национальные художественные промыслы, авторские работы художников и мастеров, уникальные дизайнерские наработки одежды, головных уборов, сувениры и поделки, экологически чистые продукты питания и многое другое. В рамках фестиваля «Кочевье Севера» также делятся творчеством национальные ансамбли всей России.

Поездка сахалинской делегации коренных малочисленных народов Севера на XVII международную выставку-ярмарку «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2022» была организована правительством Сахалинской области, региональным министерством культуры и архивного дела, Сахалинским областным центром народного творчества при поддержке ООО «Сахалинская Энергия».

Ольга КУКЛИНА.