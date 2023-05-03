Сильнейших пловцов I этапа Кубка России определили на Сахалине

I этап Кубка России по плаванию завершился в Южно-Сахалинске. В течение двух дней 223 сильнейших спортсмена страны в возрасте от 13 лет и старше состязались за награды соревнований.

Пловцы соревновались на различных дистанциях: 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, 200 и 400 м комплексным плаванием, 50, 100 и 200 м брассом, 50, 100 и 200 м баттерфляем, а также 50, 100 и 200 м на спине.

На дистанции 200 метров брассом победу одержал 5-кратный чемпион мира, 5-кратный призёр чемпионатов мира, 2-кратный чемпион Европы и 3-кратный призёр чемпионатов Европы Кирилл Пригода. Его результат – 2:09,22 секунды.

— В целом, доволен заплывом. Не лучшее время, но для моей нынешней формы хорошее, теперь предстоит работа над ошибками. На результат повлиял далёкий перелёт и акклиматизация, — поделился подробностями спортсмен. – Здешний бассейн мне понравился, вода приятная и лёгкая, а местная публика – вообще восторг!

В той же дисциплине, но на стометровке среди женщин первое место заняла призёр и победительница чемпионата Европы на короткой воде, призёр чемпионата Европы, обладательница мирового рекорда по плаванию на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова. Спортсменка показала результат 1:06,48 секунды.

— 100 метров прошли хорошо. Думала, будет побыстрее, но как получилось. Для нынешней формы это хорошее время – не супербыстро, но в принципе нормально, и я довольна, и тренер, — рассказала Евгения. – Мне очень приятно находиться на сахалинской земле. Я даже больше рада просто побывать здесь, нежели своими заплывами. Южно-Сахалинск – прекрасный город.

По итогам заплывов у Сахалинской области одна медаль. Её завоевала мастер спорта София Тутасова. Девушка финишировала второй на 200-метровке на спине с результатом 2:22,84 секунды. Быстрей её оказалась лишь мастер спорта международного класса из Новосибирска Анастасия Дуплинская, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

— Буквально за 40 минут до этого заплыва я выступала на 50 метрах, так что не до конца успела отдохнуть и было немного тяжко, но в любом случае своим временем довольна, — рассказала София. – Я уже участвовала в столь крупных соревнованиях, но в этот раз непривычно, что они проходят дома. Мне очень понравилась организация, всё было классно, горжусь нашей областью, что у нас можно проводить такие масштабные состязания.