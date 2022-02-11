Силовики пресекли сетевой беспредел с элементами игры

ФСБ России сообщило о пресечении деятельности лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 — начале 2022 годов в интернете заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры…

Преступное сообщество «бомбило» своими провокационными сообщениями регионы России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Не исключено, что деятельность именно этих злоумышленников распространялась и на Сахалинскую область.

Кто же они, эти злоумышленники? Совместными усилиями оперативников ФСБ, МВД, Следственного комитета России и их зарубежных коллег удалось установить причастность «сваттинговых» интернет-сообществ, а в ролях организаторов и администраторов выступили гражданин Украины Антон Осипчук, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, студент факультета информационной безопасности Национального технического университета Украины в Киеве и его помощники.

В общей сложности в ряде российских регионов задержали 14 участников. Возбуждены и расследуются уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 УК РФ, предусматривающей наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры в целях дестабилизации деятельности органов власти. Санкции предусматривают лишение свободы на 3 — 8 лет, с возмещением материального ущерба.

На этом работа правоохранителей не заканчивается, розыск остальных сопричастных продолжается.

Что такое сваттинг?

Явление получило название от американского полицейского спецназа. В некоторых штатах используют аббревиатуру SWAT применительно к штурмовым группам, призванным выполнять рискованные спецзадания, для чего оснащаются спецоружием и спецнавыками. Такое же название носит и компьютерная игра, точнее серия игр, в основе сценариев которых – работа суперполицейских. Изначально игра представляла из себя квест, позже приобрела форму экшен.

Сваттингом называют провокационную тактику распространения ложных сообщений для введения в заблуждение правоохранительных органов. В сваттинг-сообществах задействовано немало несовершеннолетних. Подростков привлекает своеобразная «ролевая игра», которая якобы позволяет оставаться неуловимыми и при этом безнаказанно творить безобразия. На приведенном примере отлично видно, что такая тактика с пересечением всех возможных «красных линий» не работает, анонимов вычисляют, задерживают и привлекают к ответственности.

Остается добавить, что по статье 207 УК РФ к ответственности могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет. Суд определяет наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы в случае признания невозможности его исправления без изоляции от общества. Осужденный подросток будет отбывать срок в воспитательной колонии.

Кому — навар, а кому — слезы.

Владимир Ярославцев.