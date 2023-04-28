Сима, фаршированная грибами и креветками

Для приготовления этой фантастической вкуснятины из расчета на одну 800-граммовую рыбину потребуются следующие ингредиенты. 400 граммов благородных грибов (белых, шампиньонов, но не маслят). Репчатый лук – одна луковица средних размеров. Жирные сливки – 70 граммов. Креветка сырая, замороженная – 300 граммов. Сыр мягких сортов, например Российский – 200 граммов. Соль, душистый перец горошком – по вкусу.

Рыба должна быть правильно разделана. После удаления жабер делают надрез со стороны спинки по всей длине тела, брюшко не трогают, голову оставляют. Отделяют одну половинку от хребта, удаляют внутренности, аккуратно ножницами надрезают и удаляют хребтину. Получается своего рода «книжечка» из двух половинок тушки. Теперь можно заполнять ее начинкой.

Первым слоем выкладываются грибы, предварительно обжаренные с измельченным луком и посоленные по вкусу. Для пущей вкусноты их заливают сливками. Следующий слой выкладывают сырыми креветками, очищенными от панцирей. Завершает композицию слой сыра – его выкладывают ломтиками по всей поверхности этого «пирога». Можно поперчить начинку, для этого лучше использовать измельченный душистый перец горошком. Начинка готова.

Остается закрыть эту «книжечку» второй половинкой тушки, смазать бока растительным маслом и аккуратно завернуть рыбку в фольгу. Получается «лодочка», которую размещают на противне обязательно вверх спинкой, чтобы сок не вытекал наружу. Ее отправляют в духовку. Блюдо готовится полчаса при температуре 180 градусов. Оно получается ароматным и сочным. К столу его можно подавать с отварным картофелем или макаронами. Свежий черный хлеб добавит ноток в эту композицию. Приятного аппетита!