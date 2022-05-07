Сима семужного посола по-сахалински

Это блюдо – вне конкуренции. Нужно учитывать, что по жирности мяса сима не уступает таким благородным лососям, как нерка и кижуч. Вкусовые качества очень высокие. Вяленая рыба, уха – все это уступает, не сравнится с семужным посолом.

Старинный классический способ

Рыбу вычищают, промывают. Можно солить симу с головой, но без жабр. Ее просто «макают» в смесь, не пересыпая тщательно. В деревянный ящик укладывают пергаментную бумагу, на нее – рыбу, посыпанную смесью крупной соли и сахара в соотношении один к одному.

Закрывают содержимое ящика пергаментом, сверху кладут камень для гнета. Верхний лист пергамента в нескольких местах надрезают, чтобы уходил лишний сок. Так рыба солится 10 дней в прохладном месте, лучше всего в погребе. Она сразу получается нужной кондиции – мякоть твердоватая.

В советское время симу не промораживали. Считается, что она меньше всего подвержена заражению паразитами. К столу подают, нарезав аккуратными ломтиками.

Современный способ

Свежая рыба, желательно почищенная, промораживается 10 дней. Затем ее обрабатывают уже в размороженном виде – «промакивают» смесью соли и сахара. А дальше размещают на противне и отправляют в холодильник, ставят противень под небольшим углом, чтобы стекал избыток влаги.

Другой вариант, наиболее популярный. Симу, посыпанную смесью соли и сахара, укладывают в пакет и отправляют в холодильник. Рыба за 10 дней хорошо просаливается, но придется позже дать возможность стечь излишкам влаги, разместив симу на вешалах. Затем розовую мякоть аккуратно отделяют от шкурки, нарезают ломтиками и укладывают в стеклянные банки с маслом.

Оливковое масло кипятить не обязательно, а растительное нужно прокипятить и заливать в банку уже охлажденным.

Наилучший гарнир – отварная картошечка. Для многих сахалинцев это вкус детства. Молодую картошку можно приобрести и в мае. Приятного аппетита!