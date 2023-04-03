Симфонический оркестр – это уже реальность. Первые шаги к премьере

Статус Южно-Сахалинского камерного оркестра повышен до симфонического академического. Для музыкального коллектива, который в ближайшее время увеличится вдвое, открываются новые вершины в репертуаре. А репетиции оркестра будут проходить в обновленном пространстве.

Сегодня коллектив базируется в северной части города – в арендованном помещении бывшего клуба поблизости от арт-резиденции «Маяк». Музыканты попросили оставить его за ними, но для симфонического оркестра требуется больше места. Площадь репетиционного пространства будет расширена в два раза – на 300 квадратных метров. Для музыкантов также отремонтируют помещения на цокольном этаже и сделают перепланировку на первом.

В камерном оркестре работают 30 музыкантов, в симфонический добавится еще 36. Для коллектива приобретут новые инструменты и профессиональную аппаратуру для создания лучшей акустики. Южносахалинцы и гости города получат возможность чаще слышать шедевры классической музыки на концертах.

– Мы давно мечтали о статусе симфонического оркестра. Понимаю, что теперь работать придется еще больше. Но мы не боимся. Теперь сможем играть произведения, которые камерному коллективу были недоступны. Мы все – творческие люди. И если будем делать одно и то же, мы выгорим, – поделилась скрипачка Анна Бойко.

Глава региона накануне посетил репетицию оркестра, пообщался с музыкантами и рассказал о масштабных событиях, которые ждут сахалинскую культуру в этом году.

– Я знаю и ценю ваше творчество, с удовольствием прихожу на концерты. С новым статусом к вам приходит и необходимость большого труда. Меня очень радует, что вы не боитесь этого. Замечательно, если в нашем регионе появится традиция проводить крупные мероприятия в сопровождении симфонического оркестра, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В августе на Сахалине на всероссийском форуме «ОстроVа» соберется молодежь из разных уголков страны. Гала-концерт для нескольких тысяч зрителей планируется без участия приезжих звезд. На сцену выйдут сахалинские таланты, которые сегодня проходят обучение в музыкальной академии Ларисы Долиной. Аккомпанировать им будет южно-сахалинский оркестр. А в декабре в областной столице состоится премьера оперетты «Сильва» с симфоническим оркестром, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работать в этом жанре сахалинские музыканты и артисты будут впервые.

Ирина НОВИКОВА.