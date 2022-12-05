Симфония любви. Центральная детская музыкальная школа областного центра отметила свое 75-летие

На юбилейную программу «Листая времени страницы» в Доме культуры «Родина» 2 декабря собрались педагоги, выпускники, родители нынешних юных музыкантов, гости.

Праздничный концерт открыл оркестр «Сахалинские надежды», исполнив интермеццо из оперы «Сельская честь» итальянского композитора Пьетро Масканьи. После того, как в 1890 году в Риме с триумфальным успехом прошла премьера этой оперы, ее стали включать в свой репертуар практически все театры мира. Юные музыканты ЦДМШ оказались на высоте поставленной композитором задачи и настроили публику на праздничный лад. Еще бы! Ведь оркестр «Сахалинские надежды» более 20 лет радует и удивляет слушателей творчеством и экспериментами.

И это только один из 18 детских учебно-творческих коллективов школы. Всего же в ней 7 хоров, оркестр народных инструментов, детский камерный оркестр, ансамбли различного состава. Сегодня музыкальному искусству в ЦДМШ обучается около 600 детей. Для их творчества здесь созданы все условия. Со своими наставниками они постигают законы красоты и гармонии. Музыкальные занятия развивают память и все способности ребенка, а хорошая классическая музыка пробуждает лучшие чувства.

За 75 лет школу окончили тысячи выпускников. Многие из них стали профессиональными музыкантами и артистами, гордостью своих педагогов. Да и из жизни остальных музыка не ушла бесследно, бывшие воспитанники южно-сахалинской ЦДМШ умеют ее слушать и понимать. А некоторые, работая врачами, учителями, журналистами, продолжают ходить на репетиции. Как, например, участники старшего сводного хора «Кантилена». В прошлом году он отметил 35-летие творческой деятельности. Выпускники заслуженного педагога Сахалинской области, бессменного руководителя «Кантилены» Валентины Тутуровой – частые и любимые участники концертов.

Сегодня школа-юбиляр – самая большая в регионе. В ней работала и работает творческая команда влюбленных в свое дело профессионалов. Неоценим их вклад в развитие дополнительного образования. Они бережно сохраняют традиции академического исполнительства и в то же время открыты всему новому.

В школе продолжают учить детей учителя – ровесники школы и даже старше ее. К примеру, у заслуженного работника культуры РФ Татьяны Кузьминой стаж работы 55 лет и всего лишь одна запись в трудовой книжке!

Большое уважение коллег и публики снискали заслуженный работник культуры РФ Изабелла Гречко, преподаватели Нина Васильева, Жанна Репетенко, Ирина Корзинина и другие.

На торжестве сердечную благодарность организаторы праздника выразили почетному директору школы, заслуженному работнику культуры РФ, почетному гражданину г. Южно-Сахалинска Галине Зражаевой, а также создателю хорового отделения школы Галине Бондарь, заместителю директора школы по учебно-методической работе Ольге Алексеевой и другим ветеранам.

Все, кто пришел на праздник, не жалели аплодисментов для юбиляров, а также для оркестра «Русь», оркестра гитар, дуэта балалаечников, фортепианного и инструментального ансамблей…

Кстати, новым проектом ЦДМШ стало создание ансамбля медных духовых инструментов. Этот коллектив юных музыкантов и примкнувшие к нему исполнители на деревянных духовых инструментах в этот раз замахнулись на известную композицию Луи Армстронга и на концерте отлично аккомпанировали трем вокалисткам.

Вот уже двадцать лет школа принимает детей на эстрадное отделение. В его активе немало интересных проектов. Четыре года назад здесь создали эстрадный хор и стали вдохновенно работать над различными программами. Одни из самых ярких заключительных номеров праздника – песни «Don`t worry, be happy» и «Время пришло» – в исполнении эстрадного хора и солистов вызвали бурные овации.

Подводя итог юбилейному торжеству, директор ЦДМШ заслуженный работник культуры РФ Марина Даровская отметила:

– Мы надеемся, что не подвели тех людей, которые в далеком 1947-м начали дело музыкального образования. Нам достались самые талантливые дети, у нас работают самые замечательные педагоги. Поток энергии и идей не прекращается, наш коллектив умеет творить легко, талантливо и без нажима. Ура коллективу!

Юбиляров тепло поздравили представители местной власти. Отметив заслуги учреждения, преданность музыке и любовь к детям, они пожелали школе процветания, а коллективу – благополучия.

В планы учреждения входят не только повышение качества обучения и создание новых творческих коллективов, но и поиск таких инструментов, как мандолины, лютни, гитары-пикколо, цитры… А еще здесь мечтают о концертном зале, который крайне необходим учреждению.

У праздничного концерта были отличные ведущие – талантливый восьмилетний ученик Захар Тимохин и выпускница ЦДМШ, сценарист Марина Медведенко. Они вели программу в форме непринужденного диалога. Партнеры школы – работники ДК «Родина» тоже постарались, чтобы праздник получился на славу. Они не только предоставили зал и сцену, но и позаботились о видеомонтаже и звукорежиссуре. А художественным руководителем всего торжества стала Марина Даровская.

Перелистав «времени страницы», дружный коллектив ЦДМШ запечатлелся на память, ведь 75-летний юбилей уже ушел в историю.

Людмила Степанец.