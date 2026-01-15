Синтез трёх стихий

– На Сахалине любовь витает в воздухе, – поделился ощущениями островной поэт Тэхо Чан. – Я переживал такое яркое всепоглощающее чувство. Оно окрыляет, даёт силы пре­одолеть все препятствия, пробуждает фантазию. В нём для меня сошлись три стихии: любовь к Сахалину, к женщине и суровой зиме в облике Снежной королевы. Вот и в стихотворном тексте будущей песни «Пусть ветрами объят Сахалин» мне хотелось соединить воедино три эти стихии. Вроде бы получилось…

Музыкальное сопровождение и аранжировку композиции с помощью искусственного интеллекта выполнил москвич Михаил Чугунов, в недавнем прошлом преподаватель Сахалинского колледжа искусств. Несомненно, украшением мелодии стало жизнеутверждающее лирическое соло трубы. Оно придало звучанию глубину и яркость, особую экспрессию и энергетику.

В нашем проекте это уже четвёртая работа Тэхо Чана и его друзей. Несомненно, новый трек, как и предыдущие (романс «От себя никуда не умчаться», «Я люблю увяданья пору», «Сахалинская зима»), найдёт своих слушателей, наберёт многочисленные просмотры и хорошие отклики в социальных сетях. Тем более что редакционным компьютерным дизайнером Николаем Башмаковым создан сказочно красивый видеоряд. В нём «ожили» фотопейзажи южносахалинки Татьяны Востриковой.

Результат коллективного творчества с применением новых компьютерных технологий пришёлся по душе первым слушателям, а «Советский Сахалин» пополнил песенную коллекцию проекта ещё одним «трёхстихийным» признанием в любви.

Людмила Степанец.

От редакции

Участница нашего проекта школьница Эвелина Воеводина (Эва Рей) на форуме Олега Газманова приняла участие в национальном конкурсе «Родники. Дети 2026». Исполнив написанную для неё песню «Здравствуй, Сахалин!», воспитанница педагога Людмилы Кравцовой из южно-сахалинской ЦДМШ вошла в топ-300 из более чем 2000 участников. Для прохождения в следующий этап форума Эве необходимы лайки и комментарии по ССЫЛКЕ.

Поддержите юное дарование.

По теме: