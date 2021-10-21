Сирот «одарили» проблемным жильем. Экс-чиновнице мэрии предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

Четыре жилых дома-новостройки в планировочном районе Ново­александровск областного центра оказались абсолютно непригодными для жилья. 48 квартир в них предназначалось детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по региональной программе.

Об этом рассказал руководителю регионального следственного управления Бэликто Базарову один из «новоселов», пришедших на личный прием. Посетитель, уже взрослый человек, имеющий собственную семью, сообщил, что проживать в полученной им квартире невозможно: в ней ледяные полы, промерзающие тонкие стены, постоянная сырость и плесень… Все попытки «бить в колокола», обращения в разные инстанции не приносили результатов, мер никто не принимал.

Сотрудники следственного управления побывали в этой квартире, выявили новые факты. В ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

В ходе расследования было собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения 43-летней бывшей начальнице управления жилищной политики администрации областного центра в совершении преступления.

Она занимала названную должность в 2016 – 2019 годах в структуре, в полномочия которой входил прием в эксплуатацию социально важного жилья. По версии следствия, документы по четырем домам были оформлены без привлечения экспертов.

Фактически эти здания не соответствовали ни требованиям проектной документации, ни техническим регламентам в области безопасности строительства, ни действующим строительным нормам и правилам, ни требованиям по безопасности условий для здоровья человека. Тем не менее чиновница подписала контракты на приобретение в них 48 квартир в муниципальную собственность. Общая сумма приобретения – более 131 миллиона рублей. В дальнейшем это жилье передали по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Прокуратура утвердила обви­ни­тельное заключение, дело направляется в суд.

Николай ПИТЕРСКИЙ.