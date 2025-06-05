На домах Южно-Сахалинска появится 40 новых муралов

В Южно-Сахалинске стартовал второй сезон паблик-арт программы «Взгляды», главной темой стала «Система координат». Каждый объект станет основой для городской навигации. Художники не только преобразят порядка 40 фасадов в разных районах островной столицы, но и создадут 6 объектов уличного искусства.

Особенность нового сезона – международный конкурс на разработку скульптур и инсталляций, которые должны гармонично вписываться в пространство города. Программа будет реализована до осени. Работу проекта курирует департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска.

– Мы приглашаем художников поучаствовать в создании визуальной системы навигации. Это те новые объекты, которые будут отражать культурные, исторические, социальные особенности Южно-Сахалинска. Конкурс запущен на сайте паблик-арт программы «Взгляды». В течение месяца мы ждём заявки от художников и скульпторов с описанием объектов искусства, сроками реализации, смыслом, который авторы вкладывают в свою работу. Планируем появление 6 объектов на пешеходных маршрутах. Часть локаций уже утверждена. Например, скульптуры появятся на въездной группе в аэропорт на улице Куропатко, также запланирован объект на кольцевом пересечении улицы Фархутдинова с проспектом Мира. Хочу отметить, что данная программа была инициирована губернатором Валерием Лимаренко, активно им поддержана, – рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова.

В этом году команда проекта в первую очередь сконцентрируется на преображении планировочных районов. География уличной живописи охватит Луговое, Новоалександровск, Сине­горск, Дальнее. В целом планируется создать порядка 40 муралов в различных техниках. Эскизы будут обсуждаться и дорабатываться в диалоге с жителями.

Особое внимание будет уделено работе с майоликой – искусством, сочетающим керамическую технику и живопись. Планируется восстановить утраченные изображения, которые в советское время украшали фасады южно-сахалинских домов. Известно, что в проекте примут участие более 15 российских художников: Андрей Бергер, Андрей Калугин, Shozzy, Андрей Оленев, Зия рисует, Или Федотова, Антон Спутник, Максим Еремин (Maksow) и арт-группа DOXA.

– В прошлом году мы сделали первый шаг, пригласив на Сахалин почти 40 художников, которые создали более 50 муралов. Мы приглашаем участников создать новые ориентиры для навигации в пространстве города. В 2025-м у проекта будет новая механика: он объединит конкурс по созданию объёмных арт-объектов и кураторский проект, в ходе которого в Южно-Сахалинске будут созданы новые муралы. Также будет продолжена работа с горожанами – запланированы лекции, мастер-классы и встречи с жителями домов, участвующих в программе, – поделился подробностями куратор паблик-арт программы «Взгляды» Александр Мущенко.

Виктор ГОРОДОВ.

О программе

Паблик-арт программа «Взгляды» – единственный художественный проект, развивающий уличное искусство в Южно-Сахалинске. В 2024 году 38 художников со всей страны создали более 50 объектов уличного искусства на площади свыше 10 тысяч квадратных метров.

Одна из целей нынешнего сезона программы «Взгляды» – развитие современной городской среды в Южно-Сахалинске и объединение представителей креативных индустрий, которые улучшают культурное пространство региона. Это направление отвечает задаче по преображению архитектурного облика областного центра, которую ставит губернатор Валерий Лимаренко. Проект художественного оформления фасадов активно поддержал мэр Сергей Надсадин.

Справка

Мурал (от лат. murus – стена) – это монументальная живопись или графическое произведение искусства, которое наносится непосредственно на архитектурную поверхность – чаще всего на внешние стены зданий. Это полноценное произведение с проработанным сюжетом, которое несёт, в отличие от граффити, художественную идею и смысл.