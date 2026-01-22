Систему оповещения маломобильных пассажиров «Говорящий город» протестировали в Южно-Сахалинске в одном из городских автобусов. Пока это пилотный проект по внедрению системы радиоинформирования и звукового оповещения людей с ограниченными возможностями.

В мобильном приложении на их телефонах отображается информация, какой автобус приближается к остановке, есть ли у него аппарели. И маломобильный пассажир может сообщить водителю, что собирается сесть или выйти из транспорта. Для слабовидящих и незрячих над дверьми автобуса установлены звуковые маяки, которые также активируются через смартфон и помогают ориентироваться в пространстве.

В департаменте автомобильного транспорта и дорожного хозяйства островного минтранса сообщили, что у «Говорящего города» большой потенциал для повышения транспортной безопасности и комфорта. Для этого некоторые опции будут доработаны.

Фото: Минтранс Сахалинской области.