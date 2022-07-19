Систему оповещения проверят в Сахалинской области

Это произойдет в среду, 20 июля. В рамках всероссийской комплексной проверки готовности систем оповещения населения во всех районах области проверят элементы региональной системы оповещения населения, в том числе – громкоговорители, светодиодные экраны, мобильные комплексы информирования и другую технику.

Также будут включены электрические сирены – подадут сигнал гражданской обороны «Внимание всем». В теле- и радиоэфире озвучат информацию о проводимой проверке.

Данное мероприятие является необходимым для нормального функционирования системы оповещения. Одновременный запуск всех оконечных устройств позволит органам власти выявить проблемные участки и устранить нарушения. Проверка будет проводиться в промежуток между 10.00 и 11.00.

Услышав сигнал, населению следует соблюдать спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение теле- и радиоэфира являются плановыми. Никаких практических действий предпринимать не требуется.

Во время работы сирен и громкоговорителей сотрудники администраций муниципальных образований и организаций будут оценивать прохождение сигнала. Полученную информацию они направят в Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области, где после анализа будет подготовлен соответствующий доклад губернатору Сахалинской области.

Справка:

РАСЦО – это региональная автоматизированная система централизованного оповещения. Является основной составной частью системы управления гражданской обороной и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Система обеспечивает своевременное доведение информации и сигналов оповещения до населения и органов управления.