Скандал без срока давности. Оглашение приговора по второму делу Хорошавина перевалило через «экватор»

Судя по разным признакам, процесс оглашения, начавшийся 25 апреля, на следующий день располагался примерно на экваторе. Во всяком случае, к полудню пачка бумажных листов с текстом, уже прочитанных судьей Галиной Мастерковой (Милинчук), была тоньше второй пачки, с текстом, который предстояло еще озвучить. Предполагают, что и второго дня не хватит, потребуется продолжение.

Как там Хорошавин?

Вопрос, волнующий многих. Внешне — вполне себе неплохо. Нельзя сказать, чтобы Александр Вадимович осунулся, исхудал или изможден. Для человека его возраста, (бывший губернатор 1959 года рождения, — прим. авт.), да еще и с учетом отбывания срока по предыдущему делу в местах не столь отдаленных, выглядит вполне прилично.

Как себя ведет в зале суда? Все время читает какую-то книгу приличной толщины, при этом еще и делает выписки или пометки на листочке. Как будто все происходящее совсем рядом, за стеклом этого «аквариума», внутри которого скорбное место — скамья подсудимых, вовсе его не касается и не интересует. Любопытным журналистам-фотографам никак не удается сделать полноценные кадры с главным фигурантом. Он отворачивается, становится за спинами адвокатов, низко склоняет голову над книгой. К тому же стекло бликует и освещение в зале суда оставляет желать лучшего. Вот как-то так.

А где же второй фигурант?

Ведь в деле о коррупционном конвейере, налаженном в 2014 году в преддверии выборов в гордуму Южно-Сахалинска, немало внимания уделено бывшему вице-мэру областной столицы Алексею Лескину? Да вот он, находится неподалеку от Хорошавина, только по другую сторону стеклянной перегородки. Стоит рядом с адвокатами, как будто на минутку отлучился со службы. На лице черная маска, не сразу и узнаешь человека. Судейские пояснили, что Алексей Иванович до вынесения приговора свободы не лишен, а находится под подпиской о невыезде.

Все участники мероприятия слушают приговор стоя. Это продолжается часами и потому утомительно. «Вчера так же вот стояли, только народу было гораздо больше, и в небольшом помещении было чертовски душно, — делятся коллеги, перетаптываясь с ноги на ногу. — Было бы лучше, если бы журналисты знали точную дату «финиша» и приходили в назначенный час!»

Что на это скажешь? Суд – дело живое, бывают корректировки по времени. Нужно учесть, что дело сложное, в нем множество действующих лиц и обстоятельств, каждое из которых требует отдельной оценки.

Легко посчитать

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о взятках от кандидатов в Южно-Сахалинскую городскую думу пятого созывав апреле 2020 года. В этом деле, как ранее сообщал «Советский Сахалин», около 140 томов. Рассмотрение всех обстоятельств и «взвешивание» на весах Фемиды каждого из них потребовало в общей сложности два года.

«Совсах» посвятил целый ряд публикаций этому делу. Сейчас, в ходе оглашения приговора, живо предстают особенно запоминающиеся моменты. Например, как действовала специальная такса: человек, желающий впервые поучаствовать в выборах и стать депутатом, должен был выложить, пусть частями, 10 миллионов рублей, а действующий депутат, изъявляющий желание продолжить свою политическую карьеру – 5 миллионов рублей.

Это не выглядело как блестящая витрина с широким выбором предложений – хочешь так, не хочешь — этак. Ничего подобного. Из материалов дела следует, что взятка была обязательным условием и требованием. Одни кандидаты изначально воспринимали такие предложения в штыки, другие недолго роптали, но в итоге платили все. Один из малороптавших слукавил и недоплатил двух миллионов от оговоренной суммы. Сразу после выборов с ним провели строгую воспитательную «беседу»…

За что платили?

За «крышу». Как говорится – уплати и спи спокойно. Будет тебе и желанное депутатство, и всяческое содействие в бизнесе. Например, будет доступ к госконтрактам. Ну, а на нет – и суда нет.

По большому счету, независимо от персоналий участников, картина предстает удручающая и абсолютно безнравственная. С точки зрения государства взяточный конвейер – верный путь к саморазрушению. С позиций демократии вообще говорить не о чем, о принципах нравственности, справедливости при таком подходе нужно просто забыть.

В обвинительном заключении говорилось о том, что в период с мая по ноябрь 2014 года участники группы, которую возглавлял Хорошавин, таким вот образом «заработали» более 100 миллионов рублей…

В ходе оглашения приговора подсудимым, да и всем участникам процесса слова не дают, все внимательно слушают судью. Ранее же Александр Хорошавин выступил с последним словом, растянувшимся на два часа, в котором сообщил, что не совершал этих преступлений, что никакой ОПГ (организованной преступной группы, — прим. авт.) не было, да и взяток тоже. Попросил суд его оправдать…

О чем напомнила «прослушка»

Львиную долю времени оглашения приговора заняло озвучивание результатов прослушивания телефонных переговоров разных лиц, имевших прямое отношение к подготовке выборной кампании 2014 года в Южно-Сахалинске.

Из фрагментов телефонных переговоров можно узнать, например, о сумме в 120 миллионов рублей, которую нужно было собрать с кандидатов в депутаты в итоге. Такая, дескать, была поставлена муниципалам задача «сверху».

Можно также узнать о том, что отдельные кандидаты предпочли участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев, чтобы не платить очень сомнительные поборы в не менее сомнительный предвыборный фонд. Кому-то предложили, конечно, на добровольной основе, покинуть выборную гонку и занять «теплую» чиновничью должность, чтобы освободить место для «нужных» кандидатов. Пожалуй, чаще других в ходе судебной «озвучки» фигурировали фамилии Андрея Лобкина, занимавшего пост мэра островной столицы до мая 2014 года и Алексея Лескина, в ту пору бывшего заместителем мэра.

Зов сердца

К слову, Алексей Лескин с благословения Южно-Сахалинской и Курильской епархии РПЦ, давно и постоянно помогает в богослужениях в православном храме в качестве пономаря. В его «функциональные обязанности» входит выполнение важной технической части: своевременно разжечь и подать священнослужителю кадило, помочь при работе в алтаре… Как сообщили в епархии, Лескин и в бытность вице-мэром поддерживал хорошие отношения с церковью. Участие в богослужениях не является для него работой, это «по зову сердца» и, как говорится, в свободное от основной работы время…

Ярослав САФОНОВ.