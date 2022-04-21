Сказка, ставшая явью. В регионе открылся самый большой детсад

На улице Большая Полянка, что в с. Дальнем областного центра, открылся самый большой детский сад региона. Он рассчитан на пребывание 330 малышей от полутора лет и старше.

Проектировщик и генеральный подрядчик объекта ООО «Остов» (заказчик – городское управление капитального строительства) выполнил работы на 4700 квадратных метрах просторного двухэтажного здания. И кроме того, обустроил большую территорию вокруг новостройки.

По замыслу проектировщиков здесь предусматривались небольшой стадион с искусственным покрытием и трибунами, мини-футбольное поле, беговые дорожки, игровые зоны и площадки для прогулок детворы.

Еще одной замечательной особенностью «Лукоморья» стало создание садовой зоны с двумя теплицами. И ведь все задуманное удалось осуществить. К праздничному дню новоселья в теплице даже расцвели тюльпаны и нарциссы!

Детсад ¹ 56 в селе Дальнем – дошкольное учреждение комбинированного вида. А это означает, что здесь будет комфорт­но всем 14 группам малышей. Ведь сформированы они по разным направлениям – оздоровительному, компенсирующему, общеразвивающему, ясельному…

К радости детворы и их родителей, в «Лукоморье» есть бассейн площадью 21 кв. метр, сенсорная комната, музыкальный и спортивный залы, кабинет художественного творчества, интерактивные доски, игрушки… Ребятишки с нарушением речи будут посещать логопедические группы. Заведующая Олеся Клочкова планирует, что со временем появятся секции шахмат и шашек и даже горных лыж. Ведь в новых стенах хочется так много сделать!

Персонал тоже доволен условиями труда. В здании работают лифты и современный пищеблок, есть уютная комната отдыха для сотрудников. А чтобы народ на первых порах не потерял ориентацию в большом пространстве, есть даже указатели: что найдешь, если направо пойдешь, прямо или налево.

С появлением долгожданного детсада у родителей исчезнут многие проблемы, молодые мамы смогут трудо­устроиться и посвящать больше времени себе и семье.

Быть может, когда-нибудь на территории «Лукоморья» посадят и красавец дуб. Тогда ставшая реальностью детская сказка обретет и пушкинский мотив.

Людмила Николаева.