Сказки Сахалина в Сокольниках. Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2021»

В конгрессно-выставочном центре «Сокольники» прошла XVI Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2021». Принимали участие в масштабном мероприятии, которое играет важную роль в жизни коренных малочисленных народов, представители из 21 региона России.
Организатором поездки сахалинской делегации выступило региональное правительство.
Экспозиция островной делегации была выполнена в виде книги «Сказки Сахалина». Сказочные иллюстрации словно сошли со страниц этого издания, объединяющего истории нивхов, уйльта, эвенков, нанайцев, и украсили выставочный стенд.
Посетители могли погрузиться в философию и мир творчества коренных народов, познакомиться с национальной литературой или посмотреть тематические мультфильмы и видеоролики. Кроме того, на «страницах» экспозиции прошли интерактивные занятия под руководством известных сахалинских мастеров. Ольга Садинова, Виктория Азизмамадова, Людмила Паскит, Юлия Иванова, Татьяна Мавгун, Анна Ли, Наталья Супрун научили желающих изготовлению сувениров из бересты и рыбьей кожи, рассказали о секретах национальной вышивки, удивили блюдами национальной кухни.
«Я не первый год приезжаю на выставку-ярмарку и всегда открываю для себя что-то новое. Это то место, где всегда интересно. Мне очень приятно, что наши мастер-классы привлекают внимание представителей коренных народов из других регионов – мы обмениваемся опытом, нам всегда есть чему поучиться друг у друга», – рассказала нивхская мастерица Ольга Садинова.
А представители общественного объединения «Лоскутный остров» привезли на выставку коллекцию современной национальной одежды с нивхскими и уйльтинскими орнаментами. «В этих костюмах сплелись история и современность. В таком платье можно и на работу пойти, и в ресторан прогуляться», – поделилась впечатлениями посетительница стенда.
Кроме того, в рамках культурной программы мероприятия состоялась презентация первого графического романа о жизни нивхов «Тугун. Победитель двух солнц».
Ольга КУКЛИНА.