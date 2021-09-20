Сказки Сахалина в Сокольниках. Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2021»

В конгрессно-выставочном центре «Сокольники» прошла XVI Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2021». Принимали участие в масштабном мероприятии, которое играет важную роль в жизни коренных малочисленных народов, представители из 21 региона России.

Организатором поездки сахалинской делегации выступило региональное правительство.

Экспозиция островной делегации была выполнена в виде книги «Сказки Сахалина». Сказочные иллюстрации словно сошли со страниц этого издания, объединяющего истории нивхов, уйльта, эвенков, нанайцев, и украсили выставочный стенд.

Посетители могли погрузиться в философию и мир творчества коренных народов, познакомиться с национальной литературой или посмотреть тематические мультфильмы и видеоролики. Кроме того, на «страницах» экспозиции прошли интер­активные занятия под руководством известных сахалинских мастеров. Ольга Садинова, Виктория Азизмамадова, Людмила Паскит, Юлия Иванова, Татьяна Мавгун, Анна Ли, Наталья Супрун научили желающих изготовлению сувениров из бересты и рыбьей кожи, рассказали о секретах национальной вышивки, удивили блюдами национальной кухни.

«Я не первый год приезжаю на выставку-ярмарку и всегда открываю для себя что-то новое. Это то место, где всегда интересно. Мне очень приятно, что наши мастер-классы привлекают внимание представителей коренных народов из других регионов – мы обмениваемся опытом, нам всегда есть чему поучиться друг у друга», – рассказала нивхская мастерица Ольга Садинова.

А представители общественного объединения «Лоскутный остров» привезли на выставку коллекцию современной национальной одежды с нивхскими и уйльтинскими орнаментами. «В этих костюмах сплелись история и современность. В таком платье можно и на работу пойти, и в ресторан прогуляться», – поделилась впечатлениями посетительница стенда.

Кроме того, в рамках культурной программы мероприятия состоялась презентация первого графического романа о жизни нивхов «Тугун. Победитель двух солнц».

Ольга КУКЛИНА.