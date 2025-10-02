Скейт-парк в Южно-Сахалинске получил народное название «Цунами»

Подведены итоги голосования, которое проходило на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска с 24 по 30 сентября. Жителям было предложено выбрать из вариантов, которые ранее поступили при открытом сборе предложений. В итоге лидером стало название «Цунами».

Этот вариант, по мнению горожан, предлагавших это название, удачно отражает рельеф скейт-парка, ассоциирующийся с морской стихией, и подчёркивает природную идентичность островного региона. Дополнительную символичность названию придаёт близость скейт-парка к научному институту, занимающемуся в том числе изучением морских явлений.

Народное голосование вызвало отклик у горожан. В департамент информационной политики поступило свыше 100 писем и более 230 вариантов названий для экстремальной площадки. В результате 43% голосов отдано за название «Цунами». Этот вариант соперничал с «Экстримом», который завоевал 22% симпатий жителей. 12% южносахалинцев отдали предпочтение «Адреналину».

– Этот скейт-парк – пример того, что в нашем городе налажен диалог между жителями и администрацией города. У горожан был запрос на площадку для занятий экстремальными видами спорта. И мы получили поддержку своим идеям. Более того, и название для скейт-парка выбирали всем городом. Это очень знаково, – поделился депутат городской думы, руководитель школы уличных видов спорта Иван Бутаков.

СПРАВКА

Первый в Сахалинской области бетонный скейт-парк построен в лесном массиве за улицей Горького. Этот объект – часть комплексного благоустройства южной входной группы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».