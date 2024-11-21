Сколько свадеб – столько и традиций. В Южно-Сахалинске подошёл к финалу семейный фестиваль

Фестиваль «Вкуса и традиций» стартовал ещё в сентябре. За это время гостям и жителям Сахалина показали свадебные традиции четырёх народов, проживающих в островном регионе: корейцев, русских, татар и армян.

Корейцы продемонстрировали свадьбу по всем древним канонам. Особое настроение создавал известный ансамбль корейских барабанщиков «Ханыль». Для гостей провели мастер-класс по приготовлению куксу, которую каждый мог попробовать.

Эксперты рассказали и обо всех тонкостях свадьбы по русским обычаям, об обрядах и особенностях песен. Гостей встречали хлебом-солью.

Проводили свадебные игры и конкурсы. А угощали фаршированной щукой по старинному рецепту.

Удивила и национальная автономия татар в Южно-Сахалинске. Она продемонстрировала религиозный Никах – главное бракосочетание между мужчиной и женщиной в кругу пожилых родственников и знакомых и Кызыл туй – весёлое застолье с песнями и плясками. Также угощали гостей праздника традиционными блюдами.

Заключительной стала армянская свадьба. По обычаям она шумная и весёлая. Каждый гость должен провозгласить новобрачным свои пожелания. Невеста, приходя в дом жениха, разбивает ногой белую тарелку на счастье. А молодожёнам дарят одну подушку на двоих, показывая единство семьи. Каждый мог поучаствовать в мастер-классе по приготовлению национального блюда Хапама – сладкого ароматного угощения из фаршированной цукатами, рисом и орехами тыквы.

Подводить итоги семейного фестиваля «Вкуса и традиций» будут в Доме культуры «Родина» в это воскресенье, 24 ноября, в 14.00.

Идея фестиваля принадлежит региональному отделению общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Основная его цель – рассказать о семейных традициях народов, проживающих в области.

Елена КУЛИКОВА.