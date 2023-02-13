Сколько весит фура? В Южно-Сахалинске запустили автоматический пункт весогабаритного контроля

Пока он будет функционировать в тестовом режиме.

Это значит, что нарушения автоматика зафиксирует, но штрафы адресатам не отправит. После окончательной отладки система заработает в полную силу. И тогда кое-кому будет несдобровать…

Как рассказали в ГИБДД области, пункт расположен на выезде из Южно-Сахалинска, на 11-м км корсаковской трассы. Смонтировали его в декабре прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Комплекс способен круглосуточно автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки. Еще он способен вычислить скорость движения и зафиксировать все на фото.

Информация о факте нарушения по весу и габаритам будет отражаться на табло переменной информации, установленном в 300 метрах от зоны контроля по ходу движения.

Комплекс позволит сохранить целостность дорожного покрытия.

Тестовый период продлится в течение трех месяцев. Затем автоматический пункт начнет работать в активном режиме, и тогда перевозчики-нарушители будут получать штрафные квитанции. Дополнительную информацию можно узнать на сайте управления «Сахалинавтодор» https://avtodor.sakhalin.gov.ru. В ГИБДД области напомнили, что разрешение на передвижение тяжеловесного или крупногабаритного транспорта (оно часто бывает необходимо) можно получить в личном кабинете перевозчика на официальном сайте «Росдормониторинга» или через портал Госуслуг.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото с сайта ГИБДД Сахалинской области.