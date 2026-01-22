Пятница, 23 января, 2026
Скользкий путь к здоровью

Как бы травму на лестнице не получить.

В редакцию «Советского Сахалина» обратилась жительница Южно-Сахалинска и рассказала о своём недавнем визите во вторую поликлинику. В здании на проспекте Мира она хотела пройти флюорографию.

– В регистратуре мне сказали, что временно по техническим причинам в поликлинике аппарат не работает, поэтому задействована передвижная лаборатория. Вариант с мобильной лабораторией, конечно, не идеальный, но иначе пришлось бы отправлять пациентов для прохождения «флюшки» либо в село Дальнее, либо на улицу Комсомольскую, где всегда столпотворение. По этим адресам действуют корпуса центральной городской поликлиники. Автомобиль припаркован во дворе.

 

Но выяснилось: чтобы попасть внутрь передвижной лаборатории, нужно подняться по металлической лестнице (трапу) высотой более метра. С одной стороны этот трап оборудован шаткими перилами, а с другой – нет. Между тем, как выяснилось, лестницу вполне можно сделать гораздо менее шаткой. Всего-то и нужно – подложить под висячую «ногу» подходящий обрезок доски или убрать снежный накат, лёд из-под второй опоры. Иначе трап шатается и есть риск свалиться под задние колёса.

Одна пожилая женщина неловко поставила ногу и скатилась на землю…

– В общем, опасная для здоровья получается процедура! – заключила горожанка.

Как выяснил журналист «Советского Сахалина», в таком режиме пациентов обследуют уже месяц. Специалисты, ремонтирующие стационарную аппаратуру, уверяют, что ремонт близится к завершению.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

