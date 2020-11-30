Скоро новоселье. В селе Кировское Тымовского района получат квартиры 48 семей

Возведением жилого комплекса в Кировском занимается компания «Новострой». Строительство ведется «под ключ».

Подрядчик возводит два 24-квартирных дома общей площадью 2 722 квадратных метра, сообщила пресс-служба правительства области.

По традиции будущие жильцы осматривают свои квартиры еще на этапе строительства. Это важно для того, чтобы подрядчики смогли учесть все замечания и пожелания будущих новоселов.

Жилье предоставят переселенцам из аварийного жилищного фонда. Первый дом планируют сдать в феврале 2021 года, второй – в августе. К этому же времени завершат благоустройство прилегающих территорий. Новые квартиры получат 33 семьи из села Кировское и 15 семей из села Белоречье.

В этом году в Тымовском районе площадь расселяемого аварийного жилого фонда составляет 5 947 квадратных метров.

Виктор ПРОХОРОВ.