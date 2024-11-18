Скрытая угроза. В планах борьбы с паводками не учитывают наличие мелиоративных систем. На некоторых из них построены жилые массивы, и этот фактор снова напоминает о себе

Последний такой звоночек был из села Новотроицкое Анивского района в первых числах августа, когда над югом Сахалина прошёл циклон. Вода снова пошла на частные дома, построенные на бывших полях. Предыдущий раз подобное бедствие было здесь чуть меньше года назад. Как рассказали в районной администрации, в Новотроицком подтопило участок из-за канавы, которую засыпал местный житель. Видимо, не понимая того, что она как часть расположенной рядом системы предназначена для защиты от затопления.

Фактор реки Средней

Такое непонимание имело свою цену – для спасения территории мобилизовали людей и технику, чтобы расчистить сток и дать воде уйти.

Нет гарантии, что подобное не повторится снова и в большем масштабе, говорит заместитель директора управления «Сахалинмелиоводхоз» Антон Адушкин. С одной стороны, после сильного паводка в сентябре прошлого года для защиты Новотроицкого приняли ряд мер. Причиной ЧП, как было установлено, стал большой затор из выкорчёванных деревьев и другого крупного мусора на слиянии протекающей рядом Сусуи с расположенной дальше Хомутовкой. Поэтому вода из рек в залив Анива не уходила, пошла на постройки. Весной, пока не сошёл снег, эти завалы расчистили, в некоторых местах уплотнили берега Сусуи, углубили русло. Для усиления защиты специалисты областного министерства экологии и устойчивого развития предложили спрямить участок Сусуи, определить места, где нужно поставить капитальные сооружения, которые водоём не преодолеет. Об этом и других планах защиты от паводков «Советский Сахалин» рассказывал в публикации «Красносельский прецедент» от 12 июля с. г.

– Все эти меры правильные, но, на мой взгляд, здесь упускается наличие нашей действующей мелиоративной системы и протекающей рядом с Новотроицким реки Средней, – объясняет Антон Адушкин. – В неё как раз впадает Сусуя, и в залив Анива весь водосток несёт именно Средняя. В разных местах она то широкая, то узкая, то петляет. Есть участки с заносами из деревьев и мусора. И самое тревожное – ближе к устью река Средняя не успевает вмещать весь водяной поток. Соответственно, скорость его падает, в верхнем течении вода задерживается, поднимается, и река выходит из берегов.

Основную массу воды принимает на себя Сусуя. При большом количестве осадков она не вмещает этот объём и заливает расположенные рядом постройки. Так случилось осенью 2023 года, когда вода обрушилась на расположенные в Новотроицком дома.

Непригодные земли

Всё это, считают специалисты «Сахалинмелиоводхоза», нужно учесть в планах по усилению защиты от природной стихии. Ещё раньше органы власти заключили с подрядными организациями контракт на научно-исследовательскую работу по минимизированию рисков от разливов рек. А они есть.

Индивидуальное жильё в Новотроицком появилось на непригодных для строительства мелиорированных сельхозземлях, вокруг которых были созданы мелиоративные каналы. В процессе застройки эта инфраструктура была нарушена, что уже сыграло свою роковую роль при затоплениях прошлой осенью и в начале августа года нынешнего, когда владельцы жилья по незнанию засыпали канаву для отвода воды.

– Жителям в какой-то мере такое неведение простительно. Но об этом иногда не знают и управленцы. Или же знают, но пренебрегают мелиоративным фактором, легко переводят эти земли под строительство жилья. Недооценивают риски, которые при этом возникают, – сетует Антон Адушкин. – А строительство на бывших сельхозземлях имеет свои особенности.

Окружающие их мелиоративные каналы важны не только для сельского хозяйства, но и для расположенных рядом населённых пунктов. Но хозяева новых домов зачастую воспринимают их как какое-то недоразумение, от которого надо избавиться. Следить же за состоянием инфраструктуры возле жилья круглосуточно невозможно.

Цена ослабшего внимания

Такое же строительство жилья на мелиорированных землях ведётся на территориях, входящих в состав областной столицы, – в Новой Деревне, Дальнем и Березняках. Можно предположить, что наличие этих систем там тоже не берётся во внимание.

В Новой Деревне заливало улицы, потому что не были учтены особенности водостоков. Новый микрорайон Дальнего, как объясняют специалисты «Сахалинмелиоводхоза», строился без сохранения основных водоотводных канав. Раньше на месте этого микрорайона было болото, которое осушили с помощью мелиорации. Вполне вероятно, что без системы отвода воды природа возьмёт своё и рядом с жильём снова образуется болото.

Похожая картина в Аниве, где ведётся индивидуальное строительство жилья на земле, где проложена осушительная система. Эта территория регулярно заливается весной.

На одном из заседаний областной думы руководство «Сахалинмелиоводхоза» обсуждало эти проблемы с депутатами.

За последние 30 лет внимание к мелиоративным системам ослабло. Хотя в интересах всех – власти и общества – создать надёжный инструмент для противопаводковой мелиорации. Она позволит защитить жильё и инфраструктуру населённых пунктов от непредсказуемости природы.

Евгений АВЕРИН.