Скрытные и застенчивые: целое стадо морских свиней замечено у Кунашира

В акватории полуострова Весловский сотрудник заповедника «Курильский» Сергей Стефанов насчитал 20 особей обыкновенной морской свиньи, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

Это вторая по количеству особей зарегистрированная группа. 21 октября 2019 г. в акватории заказника «Малые Курилы» сотрудники учли 30 особей обыкновенной морской свиньи.

Обыкновенные морские свиньи разделены на три подвида – балтийский, черноморский и северо-тихоокеанский.

У нас обитает северо-тихоокеанский подвид. Его ареал — холодные умеренные и приполярные воды северной части Тихого океана, в России встречается во всех дальневосточных морях и по обе стороны Курильской гряды, сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

Обыкновенные морские свиньи, в отличие от своих более социальных родственников – дельфинов, как правило, плавают небольшими группами или даже поодиночке, последнее часто касается взрослых самцов.

Небольшие группы могут состоять из матери и детеныша или из 2 — 5 животных, включающих несколько особей, связанных родством. Иногда, особенно в местах с обильными кормовыми ресурсами, можно наблюдать более крупные стада.

Эти временные скопления могут насчитывать несколько десятков особей. Это скорее исключение, чем правило, и такие скопления обычно не являются тесно сплочёнными в том смысле, как это бывает у дельфинов.

Скрытный и застенчивый характер животных также способствует тому, что они редко собираются в большие группы, предпочитая держаться незаметно: редко выпрыгивают из воды и обычно избегают встреч с лодками. Предпочитают неглубокие воды – континентальный шельф, заливы и устья рек, где глубина не превышает 200 — 300 метров. Их рацион состоит в основном из рыбы, а также головоногих моллюсков.

Всего же в мире существует 8 видов морских свиней. Четыре из которых находятся под угрозой исчезновения.

Если вы ведете морское судно и видите группу морских млекопитающих, постарайтесь не пересекать траекторию их движения, не преследовать и не подплывать близко. Лучше напротив – сбавить ход. Если животные проявят любопытство или захотят сопровождать судно, они сделают это сами.

Фото Сергея Стефанова.

