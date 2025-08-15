Сквер «Щит и меч» в Южно-Сахалинске откроется в начале сентября

К Дню победы на милитаристской Японией и Дню города областной центр получит современное общественное пространство. Ход работ в новом сквере на пересечении улиц Горького и Емельянова накануне проинспектировали губернатор Валерий Лимаренко, начальник Управления ФСБ России по Сахалинской области Александр Филоненков и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сквере уже завершается основной фронт работ – покраска, укладка тротуарной плитки, асфальтирование велопешеходной дорожки, установка входной арки и монумента с историей основания Федеральной службы безопасности. Почетное место в центре заняла бронзовая скульптурная композиция, реалистично изображающая сотрудников ФСБ.

– Проект был задуман УФСБ России по Сахалинской области как символ признательности тем, кто стоит на страже безопасности нашей страны и региона, – сказал начальник УФСБ России по Сахалинской области Александр Филоненков. – Идея создания такого сквера нашла живой отклик у руководства Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска. Она успешно воплощена профессиональными скульпторами и архитекторами в монументальных элементах. Уверен, что сквер станет значимым общественным пространством, напоминающим о мужестве, профессионализме и верности долгу сотрудников органов федеральной службы безопасности.

– Столица нашей области преображается на глазах. Муралы, капитальный ремонт дворов, создание современных общественных пространств – это комплексная работа, чтобы сделать город самым красивым и комфортным для жителей и гостей. Рядом с парком мы благоустраиваем набережную реки Рогатки. А здесь, прямо напротив ботанического сада, создаем еще одно любимое место отдыха у воды, – отметил Валерий Лимаренко.

Главным украшением общественного пространства должен стать ручей Пригородный. Дно водоема покрыли гибким бетоном, построили подпорную стенку и укрепили берега. Для этого применили новую для Сахалина технологию – бетонные панели замкового соединения.

– На объекте сегодня трудятся более 50 человек. Приехали подрядчики из Москвы и Хабаровска. Все материалы, которые мы ожидали с материка, доставлены. Уровень воды в канале будем постепенно поднимать, – рассказал руководитель инвестиционных проектов компании-подрядчика – ООО «Лиго-дизайн Трейдинг» – Сергей Табаков.

– Люди, которые будут здесь гулять, должны видеть зеркало воды, а не плитку на дне ручья. Самое красивое здесь – это вода. Если ее не будет, потеряется весь вид, – подчеркнул глава региона.

К открытию сквера также обустроят газоны, высадят деревья и кустарники. Позже откроется кафе с уличным амфитеатром, где люди смогут отдыхать и любоваться водой с высоты.

– Сквер «Щит и меч» – значимый для города объект, который я регулярно посещаю. Он станет еще одной красивой набережной. Подрядчик заверил, что скоро завершит основные работы по скверу, а внешний вид кафе будет готов к 25 августа. Работы идут в графике, и мы со своей стороны будем держать ситуацию под контролем. Продолжаем благоустраивать Южно-Сахалинск – ремонтируем дороги и дворы, создаем новые скверы, преображаем общественные пространства, чтобы жители и гости чувствовали себя уютно в городе, – прокомментировал Сергей Надсадин.

За последние пять лет в Южно-Сахалинске появилось 19 новых современных общественных пространств. Среди них скверы: защитников Отечества у жилого комплекса «Авангард», таможенников на Пограничной, аллея журналистов у «Клевер Холла» на проспекте Мира, авиаторов в Хомутово и другие места отдыха, полюбившиеся южносахалинцам.