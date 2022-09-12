Сквозь лес и болото. Соревнования по внедорожным гонкам прошли на Сахалине

20 экипажей из Южно-Сахалинска, Долинска и Корсакова сразились в гонке Rainforest challenge. Старты прошли на территории бывшего мотодрома в с. Воскресенском Анивского района.

Участники состязались в четырех спортивных категориях: «R1» – специально подготовленный, «R2» – модифицированный, «R3» – стандартный, а также квадроциклы в категории ATV.

– Соревнования прошли замечательно. Трасса сильно отличалась по сложности от прошлогодней. Мы подобрали локацию с разнообразным рельефом. Экипажи пробивались сквозь густой лес и болото с илистым скользким дном. Участники справились практически со всеми секциями, но иногда не укладывались в лимит времени, – рассказал организатор гонок Алексей Богатырь.

На старт вышли 17 внедорожников и три квадроцикла. Им предстояло преодолеть множество препятствий на протяжении коротких насыщенных спецсекций. Всего таких отрезков было 13, каждый длиной не более 300 метров. На прохождение спецсекции давалось 15 минут.

По итогам состязаний в категории ATV лидером стал Виталий Добровольский, вторым пришел Сергей Копыл, третьим – Сергей Ковалев.

Выступление в категории R3 принесло победу экипажу в составе Владимира Бобровского и Валерия Долгова. «Серебро» у Елены Ведениной и Павла Ом, а «бронзу» завоевали Павел Костромин и Виктор Приходько.

Юрий Юрков и Александр Абдулин стали самыми быстрыми в категории R2, обогнав серебряных призеров Виталия Терещенков и Артема Севостьянова, а замкнули тройку призеров Иван Клебанов и Виталий Васильев.

В категория R1 «золото» взяли Сергей Конев и Дмитрий Блинов. Второй результат показали Василий Шумаев и Павел Краснухин, «бронза» у Романа Кульбака и Максима Смыкова.