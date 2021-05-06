Сквозь огненные годы – к Победе. В Доме художника областного центра (ул. Вокзальная, 5а) работает выставка «Чтобы помнили»

Посвященная Дню Победы и подвигам защитников Отечества она знакомит с работами воспитанников южно-сахалинской детской художественной школы, с картинами островных профессиональных художников, а также с серией плакатов военного времени из фондов областного художественного музея.

– Результат коллективной работы получился емким и интересным, – считает член Союза художников РФ Надежда Троегубова. – Когда объявлялся конкурс на военную тему, члены жюри с опаской думали: что на него представят наши дети? Когда же увидели их работы, мурашки по коже пошли… Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Через судьбы родных людей (а это ближе каждой юной душе) дети начинают постигать суть великого народного подвига.

– Я довольна, что воспитанники нашей школы приготовили для выставки много интересных работ, – делится впечатлениями заведующая художественным отделением ДХШ Олеся Колосова. – Нынешнее поколение действительно мало что знает о войне.

Современный ребенок уверен: десять мстителей за 24 часа спасут Вселенную. Вот почему в прошлом году на занятиях мы углублялись в тему войны, рассказывали ребятам, какой огромный самоотверженный труд людей потребовался для четырехлетней обороны страны.

Среди защитников Отечества были и дети. Это о них написаны такие строки: «Им в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом – паспорта!».

Юным сахалинским художникам удалось ощутить дух того героического времени.

Обращают на себя внимание работы «Солдат по имени Алеша» Екатерины Субеевой, «Воздушный бой» Таисии Слезкиной, «Три танкиста» Ксении Петровой, «Встреча» Екатерины Сухановой и другие.

– Я сама как художник раньше не участвовала в юбилейных выставках, посвященных Великой Победе, – призналась Надежда Троегубова. – Но в прошлом году с внучкой гуляла в сквере у областного краеведческого музея. А туда на экскурсию пришли со своими поделками мальчишки, видимо, из какого-то кружка. Остановились у японского танка, стали его рассматривать. Внучка в это время кормила голубей. Я сделала снимок на память. Композиционно он мне понравился и подарил название будущей картине «Наследники Победы». Ее я представила на II межрегиональную выставку, посвященную 75-летию Великой Победы. В прошлом году она проходила во Владивостоке на трех экспозиционных площадках.

Там же достойно представляли Сахалин работы островных художников Олега Папузина, Де Сон Ена, Натальи Кирюхиной, Юрия Степанова, скульптора Владимира Чеботарева. В дальнейшем произведения этих авторов демонстрировались в Южно-Сахалинске в музейно-мемориальном комплексе «Победа» и литературно-художественном музее книги А. Чехова «Остров Сахалин». Сегодня их можно увидеть на выставке «Чтобы помнили».

Здесь же можно ощутить мощную мобилизующую силу монументальной плакатной графики. В годы Великой Отечественной войны это было острое идеологическое оружие. Коллекция из 30 листов дает представление о хронике борьбы с фашизмом.

Самый первый плакат огненных лет – «Беспощадно разгромим и уничтожим врага» (его эскиз Кукрыниксы создали вечером 22 июня 1941-го). Уже через неделю после начала войны миллионным тиражом на всех языках народов СССР был издан самый известный плакат «Родина-мать зовет!» Ираклия Тоидзе. А следом появились «Все для фронта! Все для победы!», «Победа будет за нами. Наше дело правое», «Красной Армии метла нечисть вымела дотла», «Дойдем до Берлина!»…

По мнению искусствоведа Раисы Гороховой, выставка-экспромт получилась содержательной и достойной. Особо хочется отметить замечательную по живописным качествам и эмоциональному накалу работу «Штрафники» члена Союза художников России Александра Бурыки. Светлую надежду на благополучный исход дарит романтическая картина «Я вернусь» Де Сон Ена. А полный трагизма холст «На парад не придет» опосредованно рассказывает о фронтовике-герое, не дожившем до 9 Мая.

Оригинально, с врезками текста выполнены линогравюры из серии «Дневники Великой Отечественной» члена Союза художников РФ Натальи Кирюхиной: «Страшная весть», «На фронт», «Женщины войны», «Взрослое детство», «Память».

Цикл работ, выполненных гуашью, представил Сергей Новоселов из Горнозаводска. Они посвящены подвигам Героев Советского Союза Леонида Смирных и Степана Савушкина, а также морских десантников, освобождавших наши острова.

На открытии выставки сам собой завязался разговор о тех, кто приближал Победу. И художникам было что рассказать.

– У моей мамы брат Петр погиб на фронте, – сообщила Надежда Троегубова. – А эшелон, в котором второй брат ехал на передовую, разбомбили фашисты. И Шура на всю жизнь остался чуть сгорбленным из-за травмированной спины. До фронта не доехал, но для фронтовиков валенки валял, а это нелегкий труд.

Мой дедушка-пехотинец прошел от Москвы до Берлина. Он рассказывал, что в сентябре 1941-го его и сверстников отправили на фронт с голыми руками. Дали команду: оружие добыть в бою. Необстрелянные бойцы страху натерпелись, но задачу выполнили и воевать научились. До 96 лет дедушка работал реставратором в Кремле и Метрострое.

Вот какими были люди этого уникального поколения. Их жизнь и подвиги достойны того, чтобы о них помнили.

Людмила Степанец.