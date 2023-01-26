Сладкий обман. Популярные среди молодежи электронные сигареты губят организм

Восьмиклассник из Санкт-Петербурга покурил вейп и умер. Родные нашли его бездыханное тело в квартире, при нем был набор жидкостей для электронного средства. В московской детской больнице в 2021 году впервые диагностировали «болезнь вейперов» у пациента. Это лишь наиболее заметные и страшные случаи использования вейпов.

Вейп – это электронное устройство по типу ингалятора. Исследования показывают, что его использование отрицательно воздействует на легкие, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако устройства продвигают как более безо­пасную замену сигаретам. При этом эффективность вейпов при отказе от курения мало изучена, а всесторонних исследований рисков для здоровья недостаточно. Да, в жидкости для вейпов нет табака, но зато есть никотин. А также растворители, такие, как пропиленгликоль и глицерин. Также в аэрозоле есть карбонильные соединения, летучие органические вещества, нитрозамины и тяжелые металлы.

– Вейпы, или электронные сигареты, появились на прилавках достаточно давно, около семи лет назад, – рассказал детско-подростковый врач психиатр-нарколог областного наркологического диспансера Павел Львов. – А последние три-четыре года они стали пользоваться большим спросом у подростков. Когда я прихожу в школы на медицинские осмотры и для тестирования на наркотические вещества, наблюдаю тенденцию к тому, что вейпами уже пользуются ученики младших классов. То есть я провожу беседу с подростком, который, предположим, в восьмом классе. А он мне говорит, что курит электронные сигареты уже три-четыре года.

Периодически появляются случаи, когда ребенок умирает после продолжительного использования вейпов. Такое может быть из-за слабого сердца и его внезапной остановки. Возможно, из-за резкого перепада давления. Человек, который начал курить вейп с пятого класса, к 20 годам будет иметь сформированную зависимость от никотина и набор хронических заболеваний.

У многих людей существует заблуждение о том, что сигареты можно заменить вейпом. На самом деле зависимость от никотина осталась, вред для организма сохранился. Изменился только формат потребления. Это можно сравнить с человеком, который страдает от алкоголизма и раньше пил все время водку, а потом перешел на три литра пива в день и считает, что он справился с болезнью. Это заблуждение и преуменьшение проблемы.

В ходе медицинских осмотров я лично общаюсь с детьми, у которых из-за потребления вейпа появляются проблемы. По статистике, из 60 – 70% прошедших осмотр 30% являются потребителями никотина. Причем 80 – 90% из них используют электронные сигареты. На мой взгляд, около 60 – 70% учеников седьмых классов курят вейп.

И главная проблема в том, что родители часто не обращают на вейпы внимание. Им они тоже не кажутся чем-то губительным для здоровья. Все вейпы вкусно пахнут, приятные на вкус. Из-за этого создается мнимое ощущение безопасности. А на деле человек подсаживается и не понимает, что он уже на «никотиновом крючке».

В таком случае лучше обратиться к специалисту. Когда у человека вдруг ломается нога, он идет к травматологу. Если он будет сидеть дома, то кость срастется неправильно, будут проблемы с передвижением. Так же с зависимостью от алкоголя или никотина. Если вы понимаете, что сами справиться не можете, то нет ничего стыдного, чтобы обратиться к профессионалу. А то люди часто приходят к наркологу только когда ситуация совсем запущена.

Еще часто в биоматериалах учащихся, которые не употребляют никотин, его все равно можно обнаружить. Откуда? Родители курят дома. Либо сигареты, либо вейп. И не считают, что как-то вредят своему ребенку. А у него может потом сформироваться влечение к никотину или разовьется бронхиальная астма.

Родителям с самого раннего детства стоит на своем примере показывать детям здоровый образ жизни. Если вы пьете и курите, но при этом запрещаете это ребенку, то он, наоборот, подрастет и все попробует. Также ошибочно запрещать, аргументируя тем, что подросток еще маленький. Дети, напротив, в этом возрасте хотят показать, что они взрослые, могут пить и курить.

В Госдуме вновь подняли тему запрета электронных сигарет. Предлагается внести изменения в статью 19 федерального закона от 23 февраля 2013 г., установив полный запрет продажи никотиносодержащей жидкости и устройств для ее доставки.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.