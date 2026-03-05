Сладкоежкам на заметку: разоблачили подпольное производство контрафактных сладостей

В подпольном цехе в посёлке Нагорном Петушинского района во Владимирской области в промышленных масштабах производили сладости.

Контрафакт подделывали под известные бренды – Raffaello, KitKat, Kinder Bueno, Nuts, Twix и Snickers. Ущерб правообладателей составил около десяти миллионов рублей, это пока предварительные данные.

Нелегальное производство силовики накрыли чуть больше месяца назад в ходе спецоперации. «Бизнесмены» изготавливали сладости в антисанитарных условиях, нарушая все возможные нормы пищевой безопасности. Картина в цехе была ужасающей – кругом грязь, куски шоколада вперемешку с экскрементами грызунов… Как установили эксперты, подпольные сладости содержали подозрительный состав и могли представлять угрозу здоровью людей.

Силовики изъяли более 10 тонн готовой продукции, почти полмиллиона упаковочных этикеток. На выпуске контрафакта работали нелегальные мигранты.

По данным МВД, контрафактный шоколад из Петушинского района сбывали не только через маркетплейсы, но и через сайты объявлений и соцсети. Товар расходился по разным городам России.

Как сообщили в региональной полиции, в нашей области следов этого опасного товара не обнаружено. Но успокаиваться рано, ведь производство в материковском Нагорном велось в больших масштабах. Где ещё всплывут эти опасные сладости?

Как можно себя обезопасить?

Вот какие советы дают специалисты. Первым делом нужно обратить внимание на внешний вид упаковки – она не может быть неряшливой, с размытым дизайном. Следующий шаг – проверить на ней наличие реквизитов производителя: наименование продукта, состав, срок годности, условия хранения, адрес изготовителя и штрих-код. Многие производители используют систему цифровой маркировки (например, Честный знак). При помощи сканера на смартфоне надо отсканировать QR-код на упаковке и проверить, совпадает ли выложенная там информация с заявленной производителем. Наконец, у продавца или поставщика должен быть сертификат качества, который подтверждает происхождение товара и соответствие установленным нормам безопасности пищевых продуктов.

Владимир ПАВЛОВ.