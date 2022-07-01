Слагаемые комфортной жизни. В селе Троицкое газ придет во все дома

В селе Троицкое идет процесс монтажа и пусконаладки новой газовой инфраструктуры. Она позволит дополнительно подвести голубое топливо более чем к сотне частных домов, где его раньше не было, и таким образом полностью газифицировать населенный пункт. Кроме того, на смену проложенным ранее газовым трубам, которые питают уже подключенное жилье (около 500 многоквартирных и частных домов), придет новый трубопровод.

Первый заместитель губернатора Сергей Байдаков, осмотрев объекты новой энергетической инфраструктуры, заострил внимание на социальной значимости проводимых работ – ведь газификация существенно повышает комфортность проживания.

– Важно, чтобы подключение к сетям проходило с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Этот вопрос находится на нашем особом контроле. Следует заблаговременно провести поквартирный и подомовой обход, проверив газовое оборудование внутри помещений, – подчеркнул он.

О безопасности Сергей Байдаков напомнил не случайно – в начале этого года из-за неисправности оборудования в Троицком на газораспределительной сети произошел скачек давления, без света и тепла остались более 2 тысяч жителей. За счет привлеченных средств было отремонтировано 2 квартиры, поврежденных в результате аварии.

Первый заместитель губернатора побывал в одной из них. Ее хозяйка, Антонина Малкова, пережила пожар, лишилась многого имущества. Ей заменили окна, поклеили обои, уложили линолеум, смонтировали натяжные потолки, установили газовое и электрическое оборудование, приобрели кухонный гарнитур.

– Ремонт сделали качественно. Я довольна и благодарна. Понравился натяжной потолок и печка с предохранителем, – рассказала сахалинка Сергею Байдакову.

Как сообщили в региональном правительстве, 5500 домовладений в трех районах, где уже проведен газопровод. (Анивский и Тымовский районы и Южно-Сахалинск) будут догазифицированы до конца 2022 года. В Успенское и Мицулевку экологически чистое топливо придет в 2023 году, а в Таранай – в 2024-ом. 11 тысяч домов планируется подключить к газу на территории области к 2025 году.

152 тысячи рублей – размер компенсации из регионального бюджета предусмотренной для сахалинцев, которые участвуют в программе догазификации.

Льготные категории жителей могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей на приобретение внутридомового оборудования: кухонной плиты, счетчика, бойлера, газоанализаторов.

Антон СМОЛЯКОВ.