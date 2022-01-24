Теперь и «золото»

Горнолыжник Алексей Бугаев одержал победу в слаломе-гиганте на чемпионате мира по зимним видам спорта Международного паралимпийского комитета. Параспортсмен представляет команду Москвы и сборную Сахалинской области. Соревнования проходят в Лиллехаммере (Норвегия).

Седьмой день стартов принес Алексею Бугаеву «золото». На этом чемпионате спортсмен уже заработал две серебряные медали и одну бронзовую.

Еще один участник чемпионата мира по зимним видам спорта Международного паралимпийского комитета – горнолыжник Александр Алябьев – завоевал бронзовую медаль.

Александр Алябьев представляет Москву и Сахалинскую область. Девятый день соревнований принес спортсмену Центра спортивной подготовки Сахалинской области третье место. Александр оспаривал победу в категории «стоя», дисциплина «слалом».

По итогам девяти дней чемпионата в копилке команды Паралимпийского комитета России 17 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Три медали на двоих

Сахалинка Карина Гайдамащук заняла второе место на чемпионате России по спорту глухих «Горнолыжный спорт». Соревнования проходили в городе Кировск Мурманской области.

Девушка выступала в супер-комбинации и сумела пройти дистанцию почти в 2 км за 1:57,78 секунды. Победительницей заезда стала представительница Камчатского края Елена Яковишина с результатом 1:54,41 сек.

Еще один островной спорт­смен Кирилл Гайдамащук в этой же дисциплине показал четвертый результат. Пройти трассу сахалинец смог за 1:54,61 секунды.

Ранее Карина Гайдамащук завоевала «серебро» в супер-гиганте, а Кирилл выиграл «бронзу» в скоростном спуске.

Оба горнолыжника являются спортсменами Центра спортивной подготовки Сахалинской области.

На турнире по самбо

Воспитанник спортклуба «Дзюдокан» Илья Резников (тренер Альберт Югай) из Южно-Сахалинска, представитель корсаковской спортшколы Вячеслав Бисембаев (тренер Евгений Булатов) завоевали в Хабаровске две медали дальневосточного турнира по самбо, посвященного памяти В. Г. Канашкина. Межрегиональные соревнования являются старейшими на Дальнем Востоке – в этом году они прошли в 32 раз.

Илья Резников завоевал «золото» в весовой категории до 58 кг. Вячеслав Бисембаев стал обладателем серебряной медали в категории до 71 кг.

Впереди сахалинских спортсменов ожидает первенство ДФО по самбо, которое пройдет с 18 по 20 марта во Владивостоке.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.