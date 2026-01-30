Суббота, 31 января, 2026
Следить за безопасностью рыбаков отправили дрон

Любителей подлёдного лова в Долинском районе предупредили о рисках выхода на неокрепший лёд с воздуха – при помощи беспилотника

Припай на том участке моря ещё не до конца сформировался, поэтому специалисты областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности решили прибегнуть к такому креативному методу.

На речевой модуль записали сообщение, дрон стал кружить на небольшой высоте и предупреждать с воздуха. Слышимость была хорошая.

Сергей РЯБОВ. 

Видео предоставлено областным агентством по делам гражданской обороны, защит от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

