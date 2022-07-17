Следите за анонсами сахалинского краеведческого музея!

Недавно семейные пары приглашались поучаствовать в конкурсе за звание самой творческой семьи. Задание было довольно необычным — представить оригинальную коляску.

Южносахалинка Анна Ткачук участвовала в номинации «Живой мир».

– Коляску я сделала из бумажной лозы сама, — рассказала она. — В декретном отпуске захотелось найти для себя новое хобби. И вот за три дня получилась эта вещь.

Еще были номинации «Самая обаятельная и привлекательная коляска», «Техно-коляска», «Спортивная», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра», «Коляска маленькой «мамы».

— Мы участвовали в номинации «Техно-коляска», — рассказали Елизавета Князева и Ярослав Иванников. — Модель коляски — это прототип будущей машины для нашей дочери. Мы смастерили ее из картона и покрасили.

Да, в «колясочный» день на территории музея работала небольшая ярмарка: продавались украшения, сумки и открытки местных авторов.