Следователи проверяют, по чьему недосмотру в бои без правил вовлечены дети

На днях в широком доступе оказались видеозаписи с мест событий — площадок у школы №1 и на улице Молодежной портового города Холмска. Импровизированные спарринги явно несовершеннолетних «бойцов» проходили в сумерках и собирали, по некоторым оценкам, до сотни зрителей. Говорят, даже принимались ставки, но это еще предстоит доказать.

Судя по видеокадрам, ажиотаж подогревался матами-перематами. Но стоило появиться на горизонте полицейским машинам с проблесковыми маячками – часть публики разбегалась. А оставшиеся делали вид, что мирно играют в мяч.

В региональном следственном управлении сообщили, что проводится доследственная проверка по признакам статьи 293 УК РФ (халатность). В первую очередь вопросы следствия адресованы сотрудникам школы и отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав холмской администрации.

В мэрии эти поединки назвали несанкционированными состязаниями по боевым искусствам, угрожающими жизни и здоровью несовершеннолетних. В школах провели тематические классные часы и индивидуальные беседы с учениками.

Между тем, холмский случай – не единственный в истории области. Три года назад в Охе 13-15-летние подростки также проводили несанкционированные поединки у фонтана в городском парке. Существовало даже расписание боев «один на один», которое выкладывали в соцсетях.

Мордобитие происходило либо до нокаута, либо до момента, когда один их «бойцов» сдастся. Других правил не было.

Городская прокуратура инициировала проверку. По некоторым данным, речь шла о подпольном бойцовском клубе.

В Оху были откомандированы из Южно-Сахалинска бригада специалистов центра психолого-педагогической помощи семье и детям, а также выездная комиссия по делам несовершеннолетних.

Поединки прекратились.

P. S.

На одном из видеороликов кто-то из толпы зрителей, остающийся за кадром, несколько раз выкрикивает фразу «За район!». Может быть это случайность, но по просторам интернета гуляет и набирает популярности незатейливая рэп-композиция с созвучным названием.

И есть в ней такие слова (орфография сохранена): «Улица лишь учит нас, не играть, а выживать. Если падаешь ты в грязь, то вставай еще есть шанс». И рефреном: «За район, мы поднимем пацанов. За район, весь народ перевернем…»

Это тревожный звоночек.

Владимир СЛАВИН.