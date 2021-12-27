Следователи устанавливают потерпевших от деятельности платформы «Финико» в сети Интернет

Установлено, что неизвестные распространили ложную информацию о высокодоходной финансовой деятельности, созданной ими в сети Интернет платформы «Финико». И обманом похитили у ряда лиц крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, следственным управления ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Если вы пострадали в результате деятельности указанной платформы, то просьба обратиться по телефонам 780-632 или 8 924 198-97-53.