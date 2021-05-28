Следственное управление проводит проверку по факту гибели главного рыбинспектора по Долинскому району

Тревожное сообщение поступило в отдел полиции около 18 часов 27 мая. Как сообщили в региональном следственном управлении, в эти сутки группа инспекторов рыбоохраны проводила плановый рейд по охране водных биоресурсов на реке Найба Долинского района.Малышенко Руслан был старшим группы. Около 17 часов он по какой-то причине оказался за бортом катера. Его тут же достали из воды, но увы, человек уже не подавал признаков жизни.

Ранее в соцсетях распространились различные версии произошедшего, дескать, инспекторы могли быть нетрезвы, катер мог налететь на какое-то препятствие, например, притопленное бревно (топляк), ну и так далее.

Следователи говорят о том, что эти версии несостоятельны, все были трезвыми и ни на какое препятствие маломерное судно не налетало. Есть одно предположение, которое призвана подтвердить или опровергнуть гистологическая экспертиза. У Руслана Малышенко были проблемы с сердцем, возможно случился сердечный приступ. На сегодня достоверно можно говорить лишь о том, что смерть в конечном итоге наступила из-за асфиксии, мужчина захлебнулся.

Росрыболовство официально сообщило о том, что в рыбоохранном рейде на реке Найба в Сахалинской области трагически погиб Руслан Валерьевич Малышенко, главный государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Долинскому району отдела госконтроля по Долинскому району СКТУ. Проводятся следственные мероприятия.

Руслан Малышенко работал в органах рыбоохраны более 10 лет (по другим данным более 20 лет, — прим. авт.), отмечен ведомственными наградами.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким и заверило, что семье погибшего окажут материальную поддержку.

Семен РЕЧКИН.