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Следующая остановка – «Алые розы»

В областном центре построили железнодорожные разъезды и модернизировали остановочные пункты «Луговое» и «Большая Елань». Жителям стало удобнее перемещаться между удалёнными районами Южно-Сахалинска. Пригородные поезда будут ходить из Южно-Сахалинска каждые 35 минут в рабочие дни.

В короткие сроки, меньше, чем за год, РЖД спроектировала и построила железнодорожные разъезды в Луговом и Большой Елани общей протяжённостью около 600 метров. С их появлением в разы увеличивается интенсивность движения пригородных поездов между удалёнными частями областного центра.

Со 2 ноября вводится новая схема движения пригородных поездов, позволяющая обеспечить тактовое движение. По будням из Христофоровки будут отправляться 17 рейсов, Новоалександровска – 18, Корсакова – 4, Долинска – 7.

– Больше 15 лет на Сахалине не открывали таких раздельных пунктов. А сейчас снова проводится большая и важная работа, чтобы сделать общественный транспорт комфортнее для людей. И самая честная оценка – это статистика, которая показывает прирост пассажиропотока более чем на 50 процентов в границах Южно-Сахалинской агломерации в этом году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

С начала 2024 года в границах Южно-Сахалинской агломерации было перевезено почти 126 тысяч человек. Ежедневно на пригородных поездах перемещаются более 1200 пассажиров.

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