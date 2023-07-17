Следы культа. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Японцы поклоняются природе и национальные святилища (дзиндзя) устраивают в наиболее живописных местах. Чаще на возвышенностях. По преданию здесь обитают спустившиеся с небес боги и души предков.

На северо-западном склоне Асахигаока летом 1911-го открыли главный синтоистский храм губернаторства — Карафуто-дзиндзя. У подножия возвели П-образную арку (тории). За ней начиналось священное пространство. К павильону вела аллея (сандо), обрамленная белокаменными фонарями и хвойными деревьями. Перед вратами путник совершал обряд омовения, а подойдя к храму, кланялся, хлопал в ладоши, привлекая внимание божества, и произносил молитву.

Череда побед в войнах конца XIX — начала XX веков зародила традицию размещать у национальных святилищ армейские трофеи. По распоряжению военного министра культовому комплексу передали 230-миллиметровое орудие из Порт-Артура и дымовую трубу с крейсера «Новик». Наш соотечественник наблюдал установку на постамент: «изрешеченная небольшими отверстиями от осколков, она в нескольких местах буквально разворочена снарядами…».

В августе 1925-го на Южный Сахалин приезжал наследный принц. Посетил он и Карафуто-дзиндзя. Здесь высокий гость пообщался с горожанами, посадил хвойное дерево. Отсюда любовался Сусунайской долиной. Став императором, Хирохито подарил храму бронзовый колокол, золотой меч, лук и шелковое полотно. Вскоре комплекс пополнился бетонной сокровищницей для реликвий.

В 1930-е к югу от святилища возвели еще одно — павшим воинам. Среди его построек выделялась восседавшая на постаментах пара каменных львов. Они располагались по сторонам аллеи, подводившей к главному павильону. Скульптуры не только украшали территорию. Согласно верованию, мифические существа защищали от сил зла. Северо-западный склон Асахигаока со священными комплексами нарекли Храмовой горой (Дзиндзя-яма).

После войны советская власть взяла культовые строения под охрану. Священники получали зарплату и продовольственные пайки. Лишь после окончания репатриации местного населения храмы закрыли.

Живописная возвышенность привлекала переселенцев. Манили сюда и необычные сооружения с таинственными иероглифами, и русское орудие из Порт-Артура. За внушительные размеры его прозвали Царь-пушкой и вскоре перевезли к краеведческому музею, а подножие горы у начала Коммунистического проспекта до сих пор именуют Царь-пушкой или просто Царюхой.

В 1948-м на месте главного синтоистского храма военные устроили стрельбище. Позже здесь построили гостиницу облисполкома. Сегодня о священном прошлом напоминают огнеупорный павильон сокровищницы и аллея, берущая начало от улицы Горького. Ровная с красавицами-соснами по сторонам, она по-прежнему таит в себе волшебную притягательность.

За корпусами городской больницы сохранился каменный фундамент Храма павшим воинам, а перед ним — постаменты, на которых восседали львы. Уже более полувека божественные охранники стерегут покой областного краеведческого музея.

В 1950-е на горе появилось садовое товарищество. Хозяин одной из дач привез на участок каменного льва. Где его нашли — в семье уже не помнят. Но с годами он стал родным. Дети раскрашивали, а на зиму утепляли своего охранника. Несколько лет назад дачу снесли, исчез с участка и Левушка.

В конце 1990-х на западном склоне Большевика местному ученому М. Прокофьеву показали камни с иероглифами. Кубической формы, отлитые из бетона, они находились на полпути к вершине. Михаил осмотрел место у ручья, насчитав девять «исторических знаков». Он не только измерил каждый, но и зарисовал надписи. Это эпитафии с именами и примерным текстом: «в память о предках», «вы смотрите на нас из вечности», «мы верим, что вы ушли в светлый мир, где все счастливы»…

Возможно, здесь были символические могилы, куда приходили близкие усопших. В Японии верят, что в горах души умерших очищаются и обитают в небесной выси вершин. А поминальные камни служат им телом.

Ниже по склону, на берегу ручья Прокофьев обнаружил три бетонных фрагмента, отделанных штукатуркой. Когда-то они составляли одно целое… Вероятно, отсюда начиналась дорога к памятным камням.

В начале 2010-х вблизи прокладывали горнолыжную трассу — юго-западный серпантин. Михаил предложил приятелю краеведу Михаилу Шерковцову сохранить священные знаки.

На кладбище Южно-Сахалинска в середине 1960-х к приезду из Японии (первой после войны) поминальной делегации установили мемориал всем почившим на Карафуто. Сюда в 2014-м и перевезли культовые камни.

Сергей ФЕДОРЧУК.

(Продолжение следует).

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