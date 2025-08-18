Слово губернатора: пострадавшие от стихии дома в Северо-Курильске отремонтируют к 1 октября

Эту дату в качестве финальной глава региона Валерий Лимаренко обозначил на встрече с жителями Северо-Курильского района, где 30 июля произошло землетрясение и мощная атака цунами. Никто из людей, к счастью, не пострадал, но возникла масса проблем, с решением которых медлить нельзя.

Губернатор области поставил задачу обследовать весь жилой фонд и социально значимые объекты в короткие сроки, ускорить поставку стройматериалов для восстановления инфраструктуры в Северо-Курильске. Всеми работами руководит министр ЖКХ области Дмитрий Аристархов, прибывший в район практически сразу после стихии.

Как сообщил мэр Александр Овсянников, отопительный сезон на Парамушире начнётся в срок. Основные элементы здания котельной не пострадали, восстановление проведут до конца сентября.

В первую очередь приводят в порядок кровли крыш, проверяют инженерные системы. Необходимые для этого материалы в Северо-Курильск отправлены.

– Другой актуальный вопрос – от землетрясения пострадало здание центральной районной больницы. Специалисты дадут заключение о том, как будем приводить его в порядок, – отметил губернатор. – А пока было принято временное решение – к 1 декабря мы сдаём в Северо-Курильске современную школу. Часть её площадей оборудуем под детскую и взрослую поликлиники с отдельным входом. Сегодня всю необходимую медицинскую помощь курильчанам оказывают в полевом госпитале.

Валерий Лимаренко заверил, что в беде не оставят никого, при необходимости помогут быстрее доставить всё нужное для ремонта.

Но в районе остаётся аварийное жильё. Звучали вопросы – как быть с ним? Руководство области предлагает здесь нестандартное решение. Поскольку новое строительство на острове Парамушир обойдётся дорого, переселить пенсионеров на юг Сахалина, а освободившееся жильё передать работающим жителям.

Северокурильчан также интересовал вопрос транспортной доступности соседнего полуострова Камчатка, это единственный путь, по которому можно добраться в другие регионы страны. На Парамушире построена взлётно-посадочная полоса для самолётов, но пока на линии между Северо-Курильском и Петропавловском-Камчатским задействован только вертолёт. Как объяснил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев, для полётов на этом направлении в Канаде приобретены самолёты малой вместимости, но из-за антироссийских санкций вовремя их к нам не доставили.

Глава единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик добавил, что самолёты должны прибыть в течение полугода. А пока было увеличено количество вертолётных рейсов с одного до четырёх.

Даже на фоне возникших проблем жители Парамушира не забыли о приближающейся знаменательной дате – 80-летии освобождения Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов. 18 августа на соседнем Шумшу стартовали открытие военно-исторического мемориала и масштабная реконструкция боя. Люди изъявили желание попасть туда, прикоснуться к истории, которая связана с их островами. Ещё раньше для поездки на Шумшу с Парамушира собрали делегацию из 20 человек, половина из которых – дети. Поскольку принять всех в один день невозможно, губернатор поручил главе района собирать заявки от желающих побывать на Шумшу и возить на остров организованные группы.

Антон СМОЛЯКОВ.