Оборвалась жизнь архитектора Сергея Миченко. Слово прощания

Архитектору Сергею Михайловичу Миченко судьба отпустила 77 лет на жизнь и творчество. На днях его жизнь оборвалась, но творчество живо и будет радовать людей десятилетиями.

Это он ещё в 1990-е годы спроектировал первый в области Воскресенский кафедральный собор в Южно-Сахалинске. Но прежде постигал, пропуская через себя, сакральный смысл храмовой архитектуры и исконные традиции древнерусской Псковско-Новгородской школы зодчества. Оттого облик его Воскресенского кафедрального собора красив, эстетичен, идеален по пропорциям.

В дальнейшем Сергей Михайлович проектировал католический храм Святого Иакова на проспекте Победы областного центра и церковь Сергия Радонежского в Охе.

Он – лауреат Сахалинского фонда культуры, участник всероссийского фестиваля архитектуры «Зодчество-2001», где представлял оригинальный архитектурный проект малоэтажной жилищной застройки.

Миченко входил в состав городского градостроительного и художественного совета, работал в областной комиссии по сохранению историко-культурного наследия. И это не было случайностью.

Его мечтой была историческая реконструкция первого на острове постоянного русского поселения – воссоздание поста «Муравьёвский», возникшего в XIX веке при участии известного мореплавателя Геннадия Невельского.

На основе архивных данных Сергей Михайлович выполнил эскиз и проектную документацию этого деревянного форта.

К сожалению, планы не осуществились. И тогда (по проекту Миченко) на месте основания поста «Муравьёвский» на сопке у перекрёстка улиц Вокзальная и Окружная в Корсакове появился памятный знак.

По отзывам коллег, Сергей Михайлович был очень грамотным и талантливым архитектором института «Сахалингражданпроект», где трудились и его родители. Занимался реставрационными работами в Омске и Тюмени, участвовал, в частности, в реконструкции Сахалинского областного художественного музея, был хорошим живописцем и графиком. Всегда помогал советом.

Почётный архитектор России и член Союза архитекторов РФ около двадцати лет являлся генеральным директором АО ПИИ «Сахалингидрорыбпромпроект» в сфере аренды и лизинга. И на этом поприще коллеги отмечали профессионализм руководителя, целеустремлённость, лидерские качества, ответственное выполнение должностных обязанностей.

Таким образ Сергея Михайловича Миченко и останется в нашей памяти.

Он родился в Южно-Сахалинске и здесь завершил свой жизненный путь. Он любил эту землю и островитян и остался им верен.

Скорбим.

Коллектив редакции газеты «Советский Сахалин».

P. S.

Прощание с С. М. Миченко состоится 17 декабря в 15.00 в ритуальном зале по ул. Бумажной, 32б.