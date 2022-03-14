Слово прощания

6 марта в Москве на 75-м году оборвалась жизнь заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности России, почетного гражданина г. Корсакова

Фраткина Александра Александровича.

Более трех десятилетий его трудовой биографии прошли на Сахалине. Это был путь от водителя-механика, начальника автохозяйства в Корсакове до начальника Дальневосточного морского управления разведочного бурения (ДМУРБ) объединения «Сахалинморнефтегаз» ОАО «Роснефть – Сахалинморнефтегаз». Руководителем ДМУРБ он проработал 14 лет.

На 1980-е годы пришлось мощное развитие морского разведочного бурения, открытие новых крупных нефтегазоконденсатных месторождений на шельфе Сахалина (Одопту, Чайво, Пильтун-Астохское, Киринское и Аркутун-Дагинское). Это на десятилетия определило стратегию развития экономики региона.

Александр Александрович умело управлял коллективом, где трудилось более 2500 человек, из них – 1200 специалистов инженерно-технического состава. Они продуктивно работали и на шельфе Вьетнама, в сложных условиях ведя поиск газоконденсатных месторождений. На шести геологических площадях пробурили 41 разведочную и эксплуатационную скважину при глубине моря от 30 до 115 метров. Причем собственными плавучими буровыми установками и флотом. В итоге в 1990-х СП «Вьетсовпетро» пополнило федеральный бюджет больше, чем все нефтяные компании России вместе взятые.

В иранском секторе Персидского залива сахалинцы также вели разведочное наклонно-направленное бурение со средней глубиной 3200 метров.

В 1998 году Александр Александрович Фраткин принял приглашение главы «НК «Роснефть» и стал руководителем департамента хозяйственного обеспечения этого ОАО. В 2006 – 2009 годах он генеральный директор ЗАО «Влакра», а с 2010 по 2021 годы – заместитель председателя совета директоров АБ «Капитал».

Фраткин – масштабная личность. Почетный нефтяник РФ, он награжден отраслевыми наградами. Коллеги ценили его высокий профессионализм, умение работать в команде, особую ответственность, доброту, чуткое отношение к людям.

Александр Александрович очень любил Сахалин, постоянно поддерживал связь с друзьями и товарищами, интересовался событиями островной жизни, старался по возможности прилетать сюда.

Светлая память о нем останется у всех, кому посчастливилось с ним работать, общаться, и у тех, к кому он приходил на помощь.

Группа товарищей.