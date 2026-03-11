Слово прощания. Памяти нашего коллеги Владислава Нефёдова

Он ушёл из жизни в Курске 4 марта на 75-м году.

После окончания Курского государственного университета Владислав приехал на Сахалин учителем изо. Преподавал в одной из школ областного центра и стремился реализовать себя в творческом плане. Однажды художник-график заглянул в областную газету «Молодая гвардия» и получил приглашение на работу в секретариат.

Молодёжное издание, выходившее в свет пять раз в неделю, требовало большой и разноплановой работы: рисунков, плакатов, карикатур, обновления рубричных плашек и шрифтов, ретуши снимков и фотографий. А в 1970-е фотодело было трудоёмким и весьма сложным занятием. Владислав нашёл себя в этой сфере деятельности.

Выполняя редакционные задания, бывал в командировках. Привозил фоторепортажи с острова Танфильева, где был установлен православный крест; с Итурупа, пережившего сильные подземные толчки; из Нефтегорска, стёртого с лица земли страшнейшим землетрясением…

Журналист «Молодой гвардии» Анатолий Строев, в дальнейшем много лет проработавший в «Комсомольской правде», узнав трагическую новость, написал: «Для меня Владислав был одним из немногих близких людей, а не просто коллега-сахалинец. Мы сотню раз вспоминали с ним наш морской поход на минном тральщике перед моим переходом в «Комсомолку». И всё время он вспоминал какие-то детали, которые я уже забыл. Теперь Влад ушёл – и ушла часть нашей жизни. Какая печаль!».

Видимо, художественное образование позволяло Владиславу быть внимательным к деталям, развило особую наблюдательность. Общаться с ним было интересно. Позвонит – и час у телефона пролетит как миг.

Он любил спорт. Играл в большой теннис, катался на велосипеде и горных лыжах. Увлекался спортивной фотографией и видеосъёмкой. Всегда искал динамичные, кульминационные ракурсы соревнований. И очень хотел прилететь на Сахалин в нынешнем феврале. Мечтал освещать чемпионат России по горным лыжам. Были и билеты на руках, и аккредитация от регионального министерства спорта. Но не случилось…

Владислав Нефёдов был хорошим другом, заботливым сыном, внимательным, отзывчивым и щедрым человеком. Всегда помогал людям, ценил юмор. Он оставил нам на память свои фотографии, видеосюжеты и рисунки. А возле дома, где жил в Южно-Сахалинске, тянутся к солнцу ёлочки, которыми он украсил двор.

Редакция газеты «Советский Сахалин», с которой тоже сотрудничал Влад, выражает искренние соболезнования супруге Надежде Нефёдовой, его родным и близким. Мы сохраним добрую память об этом светлом человеке.

Коллектив газеты «Советский Сахалин».