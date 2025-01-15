Слово прощания с коллегой

На 84-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни наш уважаемый коллега, бывший редактор газеты «Советский Сахалин» Фёдор Фёдорович Хрусталёв.

Последние тридцать лет он жил в родной деревне Белгородской области. Но всё время был на связи с журналистами «Советского Сахалина». Радовался успехам редакции, давал дельные советы и всегда передавал приветы тем, кто его знает.

В «Советский Сахалин» он приехал в 1971 году. Работал литсотрудником, заведующим отделом и заместителем редактора. А в 1982-м возглавил коллектив и руководил им семь лет.

В журналистском сообществе редактора Хрусталёва уважали за интеллигентность, доброжелательный характер, справедливость. Много лет его избирали председателем региональной организации Союза журналистов СССР.

Первый сахалинский губернатор Валентин Фёдоров предложил Фёдору Фёдоровичу создать орган областной исполнительной власти – газету «Губернские ведомости». И Хрусталёв стал её первым редактором.

На Белгородщине он также возглавлял областную газету «Белгородские вести». За многолетний добросовестный труд имеет множество наград и поощрений, удостоен звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и медали «За заслуги перед землёй Белгородской».

Редакция газеты «Советский Сахалин» выражает искреннее соболезнование семье и близким Фёдора Фёдоровича Хрусталёва и разделяет с ними горе понесённой утраты.

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Президиум Сахалинского отделения Союза журналистов России выражает искренние соболезнования родным и близким Фёдора Фёдоровича Хрусталёва. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.